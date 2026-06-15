『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』日本興収75億円突破 洋画No.1記録を更新中
アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が、日本で累計興行収入75億円を突破した。
【写真】“ピーチ姫”アニャ・テイラー＝ジョイ、『マリオ』東京イベントに登場
本作は、世界的人気ゲームシリーズ「スーパーマリオ」を原作としたアニメーション映画。2023年に公開され、全世界興行収入約13億ドル（約2000億円）を記録した大ヒット作『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続くシリーズ第2弾となる。
日本公開8週目を迎えた本作は、6月12日〜14日の週末3日間で興行収入1億459万750円を記録し、累計興行収入は75億1971万7110円を突破した。この成績は、2026年公開の洋画作品における興行収入記録を更新中だ。
また、全世界でも大ヒットを記録しており、公開12週目を迎えた時点での全世界累計興行収入は10億235万7423ドル（約1605億3756万円、1ドル＝160.16円換算／Box Office Mojo調べ。6月14日時点の暫定成績）を記録した。
アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は公開中。
【写真】“ピーチ姫”アニャ・テイラー＝ジョイ、『マリオ』東京イベントに登場
本作は、世界的人気ゲームシリーズ「スーパーマリオ」を原作としたアニメーション映画。2023年に公開され、全世界興行収入約13億ドル（約2000億円）を記録した大ヒット作『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続くシリーズ第2弾となる。
日本公開8週目を迎えた本作は、6月12日〜14日の週末3日間で興行収入1億459万750円を記録し、累計興行収入は75億1971万7110円を突破した。この成績は、2026年公開の洋画作品における興行収入記録を更新中だ。
また、全世界でも大ヒットを記録しており、公開12週目を迎えた時点での全世界累計興行収入は10億235万7423ドル（約1605億3756万円、1ドル＝160.16円換算／Box Office Mojo調べ。6月14日時点の暫定成績）を記録した。
アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は公開中。