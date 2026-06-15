【日本代表の採点＆寸評】強豪オランダとドロー！ 最高点は同点ゴールのMF、第１号弾の左WB＆途中出場のFWも高評価

【日本代表の採点＆寸評】強豪オランダとドロー！ 最高点は同点ゴールのMF、第１号弾の左WB＆途中出場のFWも高評価