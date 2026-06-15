モーター駆動の「快速SUV」！

スバル最小のコンパクトSUV「REX（レックス）」は、ダイハツ「ロッキー」のOEMモデルで、スバル初の小型SUVとして展開されています。

なかでも最上級グレード「Z HYBRID」は、お手ごろな価格設定と低燃費性能で、いま密かに注目を集めています。どのようなモデルなのでしょうか。

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現行型のレックスは、2022年11月に登場。軽量高剛性ボディの採用により安全性能と操縦安定性を両立。大きく張り出したフェンダーや大径タイヤがSUVらしいアクティブな印象を強調しています。

全長3995mm×全幅1695mm×全高1620mmとコンパクトなボディサイズながら、秀逸なパッケージングレイアウトによって、ゆとりのある室内空間を確保しているのが特徴です。

最小回転半径5.0m（17インチタイヤ装着車）という優れた取り回しの良さも街乗りで重宝します。

グレード展開は、ガソリンモデルの「G」「Z」、ハイブリッドモデルの「G HYBRID」、そして最上級グレードZ HYBRIDの4種類です。

なかでもZ HYBRIDのエクステリアは、最上級グレードならではの差別化が図られています。

ハイブリッド専用のガンメタリック塗装フロントグリルを採用し、サイドとリアにはハイブリッドエンブレムが配され、一目でハイブリッドモデルとわかる特別感があります。

足元には、切削加工とブラック塗装を組み合わせたZ HYBRID専用デザインの17インチアルミホイール（5穴）を装着し、洗練された印象を演出しました。

Z HYBRIDに搭載される「e-SMART HYBRID」は、1.2リッター直列3気筒エンジンを発電専用として使い、その電力でモーターを駆動させるシリーズ方式を採用しています。

モーター駆動ならではのレスポンスの良い加速と高い静粛性が特長で、市街地でも高速道路でも快適なドライブを楽しめます。

カタログ燃費は28.0km／L（WLTCモード燃費）という優れた数値を達成しており、日常使いでの経済性も申し分ありません。これはスバルSUVラインナップのなかでも、もっとも良い燃費性能となります。

なおレックス Z HYBRIDの駆動方式は、前輪駆動（2WD）のみの設定です。

機能面では、アクセル操作だけで車速をコントロールできる「スマートペダル（S-PDL）」を装備。ブレーキとアクセルの踏み間違いを防ぐ効果も期待でき、街中での運転をよりスムーズにします。

Z HYBRIDならではの注目装備が、非常時給電システム付のアクセサリーコンセント（AC100V／1500W）です。

キャンプなどのアウトドアシーンでの家電使用はもちろん、災害時の電源確保にも活躍する心強い装備になるでしょう。

安全面では、後方の死角にいるクルマを検知する「ブラインドスポットモニター」や「リアクロストラフィックアラート」を含む最新の先進運転支援機能「スマートアシスト」を搭載しており、日常の運転をしっかりとサポートします。

Z HYBRIDの車両本体価格は260万8100円（消費税込）です。

コンパクトSUVとしての使い勝手の良さに、ハイブリッドの低燃費・静粛性、そして非常時給電システムまで備えたZ HYBRIDは、日常からレジャーまでオールマイティに活躍できる一台といえるでしょう。

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兄弟車であるロッキーやトヨタ「ライズ」に比べると、販売面では少し遅れを取っていて、やや地味な存在かもしれません。

しかしながら、他人とクルマが被りたくないというユーザーには、むしろもってこいの一台といえます。

スバル最小かつ最も燃費の良いレックスは、スバルの中で唯一無二の存在感を持っています。