世界最大のディズニー・リゾートにたくさんのスイーツ！ 吉田優利がフロリダで過ごした最高のオフタイム
吉田優利が自身のインスタグラムを更新。「いつの日かのOrlando」とだけ記すと、世界最大級のテーマパークが集まるフロリダ州のリゾート都市オーランドに滞在中に撮影した写真や動画を一挙に投稿した。
【写真】美味しそうなスイーツを手にニコニコ笑顔の吉田優利（全14枚）
吉田は圧倒的なスケールを誇る「ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート」を訪問。「T-REXカフェ」にある巨大な恐竜の化石の前でガオーッとポーズをとったり、ショップで「Class of 2026」と書かれたミッキーマウスの卒業帽を被ったりしていた。またドーナツセットやピスタチオペーストがたっぷりとかかったクロワッサン、大きなマンゴーパフェなどのスイーツに満面の笑みを浮かべる写真や、ナイフに写った変顔の写真もあった。もちろん遊んでいるばかりではない。最後にはアプローチやアイアンショットの練習に励む動画も公開した。最近の吉田は「クローガー・クイーンシティ選手権」から3戦続けて予選を通過。「ショップライトLPGA」ではトップ10入りを果たすなど調子は上向きだった。先週の米国女子ツアー唯一のダブルス戦「ダウ選手権」では予選通過が叶わなかったが、今週はミシガン州で開催される「マイヤーLPGAクラシック」に参戦する。この投稿にコメントをすることはできないが、公開直後から数多くの「いいね！」がクリックされていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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