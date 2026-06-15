『風、薫る』“りん”見上愛、妹“安”早坂美海の言葉にびっくり ネットも騒然「月曜から急展開！」「だいぶ破天荒」
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第12週「旅立ち」（第56回）が15日に放送され、りん（見上）が結婚を控えた妹・安（早坂美海）の言葉にあ然とすると、ネット上にも「もしかして」「月曜から急展開！」「だいぶ破天荒」といった反響が寄せられた
【写真】バーンズ（エマ・ハワード）は捨松（多部未華子）と対面『風、薫る』第56回より
安と槇村（林裕太）の兄・宗一（上杉柊平）の結婚に向け、両家の顔合わせの日を迎える。慌ただしく準備をするりんと母・美津（水野美紀）だが、環（英茉）は元気がなく、安も何か思い悩んでいる様子…。
無事に顔合わせを終えて帰宅すると、安はりんや美津の前で「私…結婚やめようかな」とポツリ。驚くりんや美津に、安は宗一について“結婚相手としては素敵な人”と評し、幼い頃から“奥様になりたかった”と言いつつ「それだけで結婚すんのが…」とつぶやく。
話を聞いていた美津が「嫁ぎ先が決まる頃は、誰しも不安になるものです」と落ち着かせようとするが、安は閃いた様子で「私がこの家の“奥様”になる！ そんで…環を育てて婿を取る。一番理にかなってる」と主張。
決まりかけた結婚を覆そうとする安に、りんがあ然とすると、ネット上にも「もしかして安ちゃんマリッジブルー？」「槇村さんのお兄さん、エリートで素敵な人なのに!!」「月曜から急展開！」「りんが結婚してどうなったかも見てきたからねぇ…」「だいぶ破天荒なこと言ってはってびっくりした笑」などの声が集まっていた。
【写真】バーンズ（エマ・ハワード）は捨松（多部未華子）と対面『風、薫る』第56回より
安と槇村（林裕太）の兄・宗一（上杉柊平）の結婚に向け、両家の顔合わせの日を迎える。慌ただしく準備をするりんと母・美津（水野美紀）だが、環（英茉）は元気がなく、安も何か思い悩んでいる様子…。
話を聞いていた美津が「嫁ぎ先が決まる頃は、誰しも不安になるものです」と落ち着かせようとするが、安は閃いた様子で「私がこの家の“奥様”になる！ そんで…環を育てて婿を取る。一番理にかなってる」と主張。
決まりかけた結婚を覆そうとする安に、りんがあ然とすると、ネット上にも「もしかして安ちゃんマリッジブルー？」「槇村さんのお兄さん、エリートで素敵な人なのに!!」「月曜から急展開！」「りんが結婚してどうなったかも見てきたからねぇ…」「だいぶ破天荒なこと言ってはってびっくりした笑」などの声が集まっていた。