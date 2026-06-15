あきんどスシローは、回転寿司チェーン「スシロー」において、フェア「感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026」第二弾を6月15日より開催する。

6月はスシローの創業月。これを記念し、通常よりもお得に商品を楽しめるフェア「感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026」が実施されている。

今回その第二弾として、「ジャンボとろサーモン」が期間限定で110円で登場。そのほか、「倍切り！うなぎの蒲焼」、「貝づくし5貫盛り」、中華そば処「琴平荘」監修の「煮干し香る 鶏醤油ラーメン」など、期間・数量限定商品が多数提供される。

【フェア商品】

ジャンボとろサーモン 価格：110円～ 販売期間：6月15日～6月30日 ※販売予定総数361万食が完売次第終了

倍切り！うなぎの蒲焼き 価格：180円～ 販売期間：6月15日～6月30日 ※販売予定総数242万食が完売次第終了

アボカドオニオンマヨ3貫盛り 価格：260円～ 販売期間：6月15日～6月30日 ※販売予定総数62万食が完売次第終了

肉のチーズマヨ炙り3貫盛り 価格：200円～ 販売期間：6月15日～6月30日 ※販売予定総数55万食が完売次第終了

サラダ3貫盛り 価格：120円～ 販売期間：6月15日～6月30日 ※販売予定総数55万食が完売次第終了

貝づくし5貫盛り 価格：680円～ 販売期間：6月15日～6月30日 ※販売予定総数27万食が完売次第終了

天然あかすえび包み 価格：120円～ 販売期間：6月15日～6月30日 ※販売予定総数32万食が完売次第終了

特大えび天巻 特製マヨソースがけ 価格：450円～ 販売期間：6月15日～6月30日 ※販売予定総数10万食が完売次第終了

モッツァレラチーズ天ぷら 塩はちみつがけ 価格：300円～ 販売期間：6月15日～6月30日 ※販売予定総数46万食が完売次第終了

［中華そば処「琴平荘」監修］ 煮干し香る 鶏醤油ラーメン 価格：480円～ 販売期間：6月15日～6月30日 ※販売予定総数38万食が完売次第終了

プリンアラモードパフェ 価格：380円～ 販売期間：6月15日～6月30日 ※販売予定総数18万食が完売次第終了

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