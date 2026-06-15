どっちが″ダフらない”スイング？アプローチのコツを男子プロが解説
スコアをすぐにまとめたいならショートゲームのレベルアップが急務！アプローチとバンカーのお役立ちテクニックをツアープロがレッスン！
ショットの精度を高めるには胸とクラブの動きを連動させる
グリップエンドが体の中心を指すように振れば正確に打てる
僕がアプローチで重要視しているのは、胸とクラブの動きを連動させることです。とくにグリーンまわりのアプローチは、体の回転が鈍くなって手打ちになりやすいので、小さい振り幅でも胸をバックスイングで右に、フォローで左にしっかり向けます。
このとき、グリップエンドが体の中心を指すように、体の回転と腕の振りをそろえるのがポイントです。グリップエンドが体の外側を指すのは、手先を余計に使っている証。ダフリやトップのミスに悩んでいるなら、腰の高さの振り幅まではこの連動性を高めて、左右対称のスイングアークを作りましょう。
インパクト後は胸が左（目標方向）を向くように、体を回し続けることが大切。振り幅が小さくなると、体の回転が止まりやすいので注意しよう。
クラブが体から外れる
手を使ってクラブを上げたり、インパクトで手を前に出しすぎると、連動性が低下し、ダフリやトップが出る。
手はつねに体の正面
両ワキを軽く締め、胸とクラブの連動性を高めれば、手が体から外れず、グリップエンドが体の中心を指す。
いかがでしたか？ 胸とクラブを連動させてショットの精度を高めましょう！
今平周吾
●いまひら・しゅうご／１９９２年生まれ、埼玉県出身。１６５㎝、66㎏。昨季はブリヂストンオープン、ダンロップフェニックスを制し、史上５人目となる２年連続の賞金王に輝いた。フリー。
構成＝小山俊正、野中真一
写真＝中野義昌、高橋淳司