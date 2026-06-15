タスキホールディングス <166A> [東証Ｐ] が6月15日朝(08:30)に配当修正を発表。26年9月期の年間配当を従来計画の40円→50円(前期は36円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

本日公表いたしました「東京証券取引所プライム市場への上場市場区分変更に関するお知らせ」のとおり、当社株式は、東京証券取引所グロース市場から東京証券取引所プライム市場へ上場市場区分が変更されました。これもひとえに、株主の皆様をはじめ、全てのステークホルダーの皆様からの日頃のご支援の賜物であると、心より深く感謝申し上げます。 つきましては、株主の皆様からのこれまでのご支援に感謝の意を表するとともに、本市場区分変更を記念し、2026年９月期の期末配当において、１株当たり10円の記念配当を実施することといたしました。 当社は、株主還元を経営の重要課題の一つとして位置付けており、財務体質の強化や将来の事業展開に必要な内部留保を確保しつつ、累進配当を基本に、配当性向40％以上を目標とする株主還元方針を掲げております。また、当社は2024年11月12日に公表した中期経営計画において、2027年９月期には１株当たり当期純利益（EPS）140円の達成を目標としております。 株主還元については、短期的な株価対策としてではなく、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けたキャピタルアロケーションの一環として、成長投資および財務健全性とのバランスの中で実施すべきものと考えております。 このような考えのもと、当社では、本市場区分変更後の株価動向等も踏まえ、当社に対する市場からの期待の高まりを認識しており、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けたキャピタルアロケーションの観点から、本市場区分変更という節目において、株主還元を適切に充実させることが妥当であると判断いたしました。 今後も、成長投資および財務健全性とのバランスを重視しながら、持続的な成長を通じた企業価値の向上と、安定的かつ継続的な株主還元の充実に努めてまいります。