負傷交代した久保建英の状態 は？ 日本代表の森保監督がオランダ戦後に言及【W杯】
2026年６月14日（日本時間15日）、北中米ワールドカップを戦う日本代表がオランダとの大会初戦を２−２と引き分けた。試合後、公式会見に出席した森保一監督が負傷交代した久保建英の状態に言及した。
「まだ詳細はメディカルから聞いていない。本人は歩いていたので、軽傷であることを願っています」
オランダ戦、70分過ぎに相手と接触した久保は左膝を痛めて倒れ込む。しばらくして立ち上がって自力でピッチ外に出るが、何度か走ったあと、手でバツ印を出して自ら交代を要求した。
森保監督が言う通り、軽傷であることを願いたい。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
「まだ詳細はメディカルから聞いていない。本人は歩いていたので、軽傷であることを願っています」
オランダ戦、70分過ぎに相手と接触した久保は左膝を痛めて倒れ込む。しばらくして立ち上がって自力でピッチ外に出るが、何度か走ったあと、手でバツ印を出して自ら交代を要求した。
森保監督が言う通り、軽傷であることを願いたい。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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