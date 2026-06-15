負傷交代が会見で久保建英について言及

日本代表は現地時間6月14日、アメリカ・ダラスで行われた北中米ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でオランダ代表と対戦し2-2の引き分けに終わった。

劇的展開となったが、試合の中でMF久保建英が交代を要求するまさかのアクシデントが発生。森保一監督は「軽症を願っています。現時点ではわかりません」と現況を話した。

MF久保建英が後半25分、DFデンゼル・ダンフリースと接触して負傷。左膝を押さえて苦悶の表情も、自力で立ち上がってピッチから出た。しかし、自ら交代を要請し、FW小川航基と交代となった。

試合はその後、後半43分にFW小川航基のヘディング弾がMF鎌田大地に当たって2-2に。歓喜の輪に加わった久保は左足を引きずり、右足ケンケンのような歩き方だった。

森保監督は試合後の会見で「久保はまだ詳細はメディカルから報告は聞いてないが、本人とは話しましたが、自分で歩いていたので、軽症を願っています。現時点ではわかりません」と言及。久保は試合後の取材エリアを通らず、ドクターとメディカル班が状態をチェック中。すぐに病院に向かうことはなく、しばらく様子を見ることになりそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）