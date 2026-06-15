親しみやすさを意識し開発された「EV軽乗用車」の近未来像

スズキは2025年10月の「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」で、軽EV（電気自動車）のコンセプトカー「Vision e-Sky（ビジョンeスカイ）」を世界初公開しました。

2026年度中に市販化予定の新型「軽EV」のベースとなるモデルだといいます。

【動画】超カッコいい！ これが市販を目指すスズキの軽コンセプト「ビジョンeスカイ」です！ 動画で見る

同社初の量産EV「eビターラ」に続く新たな乗用タイプの電動モデルとして、SNSなどには多くの声が寄せられています。

ビジョンeスカイが目指したのは、毎日の通勤や買い物、休日の外出といった日常生活に自然に溶け込む4人乗りの軽ハイトワゴンです。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1625mmで、現在販売される軽ハイトワゴン「ワゴンR」や「ハスラー」よりやや低い設定となります。

デザインテーマは「ユニーク・スマート・ポジティブ」。近未来を想起させるEVに多い「クールさ」よりも、軽自動車本来の親しみやすさや愛着を感じられるデザインを目指したといいます。

ボディカラーも爽やかなブルーを基調に、ルーフをホワイトとした組み合わせで、内装もまた同様のカラーコーディネートが施されています。

ツインディスプレイを採用するなど、先進性の高いインテリアですが、いっぽうで内外装のそれぞれにリサイクル材が積極的に採用されるなど、サステナビリティへの意識も貫かれていました。

肝心のパワーユニットに関する情報は明らかにされていませんが、航続距離は270km以上を目標としているといいます。

現在の国内軽乗用EVのなかでトップの航続距離295kmを誇るホンダ「N-ONE e：」に迫る数値で、今後の正式発表が待たれるところです。

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2026年度中の発売を目論むスズキの軽EVに対し、SNSなどにはさまざまな反響が寄せられています。

多かったのは「なかなか魅力的」「かわいらしいけれど甘すぎない感じがイイ」「オジサンが乗っても良さそう」など、幅広い世代から集まる好印象なコメントの数々でした。

いっぽうで「スーパーハイトワゴンじゃないの？」「スライドドアじゃないのか」など、現在の軽自動車で売れ筋となっている背高でスライドドアを備えた「軽スーパーハイトワゴン」ではないことを嘆く声も数多くみられます。

その理由は、中国の大手自動車メーカーBYDが今夏、日本独自の軽自動車規格に準拠した軽スーパーハイトワゴンのEV「ラッコ」を今夏発売すると発表していることに由来します。

ラッコは同じJMS2025で世界初公開されたこともあり、その姿勢の違いに戸惑う意見もありました。

果たして実際の市販モデルはどう変化していくのか、スズキの今後の展開から目が離せません。