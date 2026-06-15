「絶対的不協和音で３ポイントを失った」２度のリードを守り切れず。日本と引き分けたオランダに母国メディアは憤慨！「試合は終盤に事態が悪化」【W杯】
現地６月14日、北中米ワールドカップのグループF第１節で、森保一監督が率いる日本代表はオランダ代表と対戦した。
ゲームの主導権を握られた日本は、スコアレスで迎えた50分にフィルジル・ファン・ダイクのゴールで先制を許すも、７分後に中村敬斗が右足のシュートを突き刺して同点ゴールを奪う。
64分にはクリセンシオ・サマービルに鮮やかな一撃を突き刺されて再び勝ち越されたものの、89分に鎌田大地のゴールで追いつき、２−２で引き分けた。
この結果を受けてオランダメディア『MEE MET ORANJE』は、「絶対的不協和音によって、オランダは３ポイントを失った」と報じる。
「不振なスタートを切った。ロナルド・クーマン監督率いる代表チームは、日本とのグループリーグ初戦でわずかなリードを守り切れず、２−２の引き分けに終わった。ダラスで行われたこの試合は終盤に事態が悪化した」
今後、日本は第２戦でチュニジアと、第３戦でスウェーデンと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
ゲームの主導権を握られた日本は、スコアレスで迎えた50分にフィルジル・ファン・ダイクのゴールで先制を許すも、７分後に中村敬斗が右足のシュートを突き刺して同点ゴールを奪う。
64分にはクリセンシオ・サマービルに鮮やかな一撃を突き刺されて再び勝ち越されたものの、89分に鎌田大地のゴールで追いつき、２−２で引き分けた。
この結果を受けてオランダメディア『MEE MET ORANJE』は、「絶対的不協和音によって、オランダは３ポイントを失った」と報じる。
「不振なスタートを切った。ロナルド・クーマン監督率いる代表チームは、日本とのグループリーグ初戦でわずかなリードを守り切れず、２−２の引き分けに終わった。ダラスで行われたこの試合は終盤に事態が悪化した」
今後、日本は第２戦でチュニジアと、第３戦でスウェーデンと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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