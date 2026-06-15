『ＧＩＦＴ』最終回 決勝ブルズVSシャーク戦 試合の行方にネット驚き「えっ？嘘でしょ」「まさか」（ネタバレあり）
堤真一が主演を務める日曜劇場『ＧＩＦＴ』（TBS系／毎週日曜21時）の最終回が14日に放送され、ブルズVSシャークによる決勝戦が行われると、その結果に対してネット上には「えっ？嘘でしょ」「まさか」「本当にいい試合だった!!」などの反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】昊（玉森裕太）は音楽でブルズを応援！『ＧＩＦＴ』最終回より
車いすラグビー日本選手権大会決勝戦がブルズVSシャークに決まった。しかし涼（山田裕貴）が亡くなったことを受け、ブルズのコーチ陣の責任を問う声が上がる。大会本部が緊急会議を開くと、伍鉄（堤）をさらに追い込むネット記事が出てしまう。
決勝戦は中止になりかけるものの、シャークのヘッドコーチ・国見（安田顕）の意見もあり、一日順延させた上で実施することに。しかし伍鉄はブルズのコーチを辞めさせられる。
一方、人香（有村架純）は涼の家を訪れ、彼の残した思いに心動かされる。さらに母・君代（麻生祐未）から、涼が自分の意思で試合に出たことや伍鉄をはじめチームメートに感謝していたという話を聞いた人香は、その事実をネット記事にして発表する。
決勝戦が始まると両チームは一進一退の攻防を展開。そんな中、国見が集めていた署名をきっかけに伍鉄は決勝戦の途中からコーチとしてブルズに復帰する。涼が残した熱い思いを胸に、ブルズの選手たちは必死にシャークに食らいつくものの、試合は47対46の1点差でブルズが敗れてしまうのだった…。
あと一歩のところでブルズが優勝を逃すと、ネット上には「えっ？嘘でしょ」「ま、負けちゃうの…!?」「まさか負けるとか」といった声が続出。その一方で「でも良く頑張った!!」「すごい試合だったね」「最初とは全然違うブルズになってたし本当にいい試合だった!!」などの投稿が相次いでいた。
【写真】昊（玉森裕太）は音楽でブルズを応援！『ＧＩＦＴ』最終回より
車いすラグビー日本選手権大会決勝戦がブルズVSシャークに決まった。しかし涼（山田裕貴）が亡くなったことを受け、ブルズのコーチ陣の責任を問う声が上がる。大会本部が緊急会議を開くと、伍鉄（堤）をさらに追い込むネット記事が出てしまう。
一方、人香（有村架純）は涼の家を訪れ、彼の残した思いに心動かされる。さらに母・君代（麻生祐未）から、涼が自分の意思で試合に出たことや伍鉄をはじめチームメートに感謝していたという話を聞いた人香は、その事実をネット記事にして発表する。
決勝戦が始まると両チームは一進一退の攻防を展開。そんな中、国見が集めていた署名をきっかけに伍鉄は決勝戦の途中からコーチとしてブルズに復帰する。涼が残した熱い思いを胸に、ブルズの選手たちは必死にシャークに食らいつくものの、試合は47対46の1点差でブルズが敗れてしまうのだった…。
あと一歩のところでブルズが優勝を逃すと、ネット上には「えっ？嘘でしょ」「ま、負けちゃうの…!?」「まさか負けるとか」といった声が続出。その一方で「でも良く頑張った!!」「すごい試合だったね」「最初とは全然違うブルズになってたし本当にいい試合だった!!」などの投稿が相次いでいた。