代表復帰のノイアー、W杯初戦で主要大会のドイツ人最年長出場記録を更新！…闘将マテウス氏を抜く
FIFAワールドカップ2026・グループE第1節が14日に行われ、ドイツ代表はキュラソー代表と対戦した。開始早々の6分にフェリックス・ヌメチャのコントロールショットで先制後、21分に失点するもそこから怒涛のゴールラッシュを披露。ニコ・シュロッターベック、カイ・ハヴァーツ、ジャマル・ムシアラ、ナサニエル・ブラウン、デニズ・ウンダヴが次々とネットを揺らし、7−1で快勝した。
また、ワールドカップに限って見ると史上7番目の年長出場記録となっている。最年長出場は元エジプト代表GKエサン・エル・ハダリ氏の「45歳161日」。その後は元コロンビア代表GKファリド・モンドラゴン氏の「43歳3日」、元カメルーン代表FWロジェ・ミラ氏の「42歳39日」と続いている。
3大会ぶりに初戦を白星で飾ったドイツ代表。今後はコートジボワール代表、エクアドル代表と対戦するが、5度目のワールドカップに臨んでいる守護神ノイアーのパフォーマンスに注目だ。
【動画】復活目指すドイツ代表が圧巻のゴールラッシュ！ 初出場キュラソーは歴史的一撃
いきなり来た🙌— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 14, 2026
華麗なワンツーから🇩🇪ヌメチャが決めた！
開始6分にドイツが先制‼️
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歴史的なゴールが生まれた— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 14, 2026
キュラソーがワールドカップでの初ゴール㊗️
歴史的な一撃は🇨🇼コメネンシアの左足弾‼️
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191cmの高さを見せつけた— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 14, 2026
CKからシュロッターベックの一撃‼️
🇩🇪が勝ち越しに成功👌
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帰ってきた天才の一撃— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 14, 2026
これがドイツのNo.10🇩🇪
ムシアラがワールドカップ初ゴール‼️
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一気に畳み掛ける💥— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 14, 2026
サイドバックにもゴールが飛び出す
ブラウンのボレー弾で🇩🇪が5点目‼️
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ゴールラッシュが止まらない⚡️— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 14, 2026
キミッヒのお膳立てを仕留めた
ウンダフのゴールで🇩🇪が6点目
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初戦からエンジン全開— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 14, 2026
ハヴァーツのこの日2点目は
鮮やかな左足ループ弾🌈
🇩🇪が圧巻の7ゴールで大勝発進‼️
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