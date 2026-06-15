SixTONESがギネス世界記録(TM)を達成！リリース時のテレビ・ラジオへの1ヵ月間の出演回数で世界一

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SixTONESが、6月14日に「Most appearances on TV and radio for a music release campaign by a J-Pop artist in one month」（1ヵ月間でJ-popアーティストによる楽曲のリリースキャンペーンにおけるテレビ・ラジオへ出演の最多回数）において、ギネス世界記録(TM)として認定されたことが正式発表された。（※正式認定日は2026年6月12日）

■SixTONES史上過去最大規模となるメディア露出で達成

全50公演を駆け抜けた『SixTONES LIVE TOUR 2026「MILESixTONES」』最終公演（沖縄サントリーアリーナ）のMC内で、SixTONESメンバーへギネス世界記録(TM)認定がサプライズ発表されると、客席からは大きな歓声が沸き起こり、メンバーには認定証が贈呈された。

本記録は、デビュー“6”周年を記念したベストアルバム『MILESixTONES-Best Tracks-』（2026年1月21日リリース）のプロモーションとして行われた、全国47都道府県をメンバーが行脚したリリースキャンペーン「参る”SixTONES」、デビュー“6”周年記念日（2026年1月22日）に行った多数のテレビ・ラジオ生出演を含め、音楽番組・バラエティ番組など、SixTONES史上過去最大規模となるメディア露出を展開し、達成となった。

SixTONESは6月17日より、これまでのクリエイティブを保管した倉庫見学会『SixTONES STock』を東京・大阪にて開催。また、今秋には初のスタジアムツアー『SixTONES LIVE TOUR 2026「MILESixTONES」』も決定しており、アニバーサリーイヤーを最高の熱量で駆け抜けていく。

■関連リンク

SixTONES OFFICIAL SITE

https://www.sixtones.jp/