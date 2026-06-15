「メンバーエグすぎる」日本と激突！ オランダの先発11人に戦々恐々！「うーん怖い」「いかつい笑」【Ｗ杯】
北中米ワールドカップのグループステージＦ組の初戦で、現地６月14日にオランダと日本が対戦する。
試合前にオランダのスターティングメンバーが発表。先発11人は以下のとおりだ。
GK
バルト・フェルブルッヘン
DF
フィルジル・ファン・ダイク
ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
ミッキー・ファン・デ・フェン
デンゼル・ドゥムフリース
MF
ライアン・フラーフェンベルフ
ティジャニ・ラインデルス
フレンキー・デ・ヨング
FW
コディ・ガクポ
ドニエル・マレン
クリセンシオ・サマービル
このラインナップに「ガチメンだな」「予想通りだな」「ベスメン組んできたな」「メンバーエグすぎる」「いかつい笑」「うーん怖い」「マレンきちゃったよ」といった声があがった。
試合は日本時間で15日の５時にキックオフ予定。会場はダラス・スタジアムだ。なお、日本のスタメンは以下のとおり。
GK
鈴木彩艶
DF
谷口彰悟
渡辺 剛
伊藤洋輝
MF／FW
久保建英
堂安 律
前田大然
中村敬斗
鎌田大地
上田綺世
佐野海舟
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！
試合前にオランダのスターティングメンバーが発表。先発11人は以下のとおりだ。
GK
バルト・フェルブルッヘン
DF
フィルジル・ファン・ダイク
ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
ミッキー・ファン・デ・フェン
デンゼル・ドゥムフリース
MF
ライアン・フラーフェンベルフ
ティジャニ・ラインデルス
フレンキー・デ・ヨング
コディ・ガクポ
ドニエル・マレン
クリセンシオ・サマービル
このラインナップに「ガチメンだな」「予想通りだな」「ベスメン組んできたな」「メンバーエグすぎる」「いかつい笑」「うーん怖い」「マレンきちゃったよ」といった声があがった。
試合は日本時間で15日の５時にキックオフ予定。会場はダラス・スタジアムだ。なお、日本のスタメンは以下のとおり。
GK
鈴木彩艶
DF
谷口彰悟
渡辺 剛
伊藤洋輝
MF／FW
久保建英
堂安 律
前田大然
中村敬斗
鎌田大地
上田綺世
佐野海舟
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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