ニューストップ > ライフ総合ニュース > 「めっちゃめっちゃきれい」森香澄、MCを務めたMAJでの美デコルテ際… 「めっちゃめっちゃきれい」森香澄、MCを務めたMAJでの美デコルテ際立つ白いドレス姿に「美しいです！」 「めっちゃめっちゃきれい」森香澄、MCを務めたMAJでの美デコルテ際立つ白いドレス姿に「美しいです！」 2026年6月14日 22時15分 All About リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 元テレビ東京アナウンサーの森香澄さんは6月14日、自身のInstagramを更新。国際⾳楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」授賞式での衣装姿を披露しました。【写真】森香澄、美デコルテ際立つ白いドレス姿「ドレスが凄く似合ってる」森さんは「MUSIC AWARDS JAPAN premier ceremonyのMC、そしてレッドカーペットもありがとうございました」とつづり、7枚の写真と1本の動画を投稿。13日にTOYOTA ARENA TOKYOで開催された国際⾳楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」のPremiere Ceremonyで司会を務めた森さんは、美しいデコルテと透明感が際立つ白い肩出しドレス姿を披露しています。 この投稿にコメントでは「素敵です」「MCお疲れ様でした」「めっちゃめっちゃきれい」「とても良い笑顔です」「美しいです！」「人形みたいにかわいい」「とにかく手の所作が素晴らしい」「ドレスが凄く似合ってる」など称賛の声が寄せられています。「表紙の森さん可愛いすぎて」12日の投稿では「sweet 7月号で表紙を務めさせていただきました！！！ 学生の頃からずっと見ていた雑誌で表紙 本当に本当に嬉しいです」とつづり、雑誌のモデルショットを披露している森さん。白いミニ丈スカート姿で美脚を披露しています。ファンからは「超絶可愛い」「またまた天使降臨」「表紙の森さん可愛いすぎて」「脚が綺麗」「表紙おめでとう」などの声が寄せられました。(文:福島 ゆき) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【写真】森香澄、美デコルテ際立つ白いドレス姿 「世界一の美人だ」森香澄、色っぽい美脚ショット公開「また可愛くなってるくない？」「完璧すぎた」 「新世界の天使きた！？」森香澄、“人生初の”新ヘアスタイルを披露！ 「可愛すぎるて！」「美人すぎ」