◆女子プロゴルフツアー 宮里藍サントリーレディス 最終日（１４日、兵庫・六甲国際ＧＣ＝６６１９ヤード、パー７２）

単独首位から出た桑木志帆（大和ハウス工業）が３バーディー、１ボギーの７０で回り、通算１９アンダーで逃げ切り、５月のＳｋｙＲＫＢレディースに続く今季２勝目、ツアー通算５勝目を挙げた。２位の永井花奈とともに、海外メジャー、ＡＩＧ全英女子オープン（７月３０日開幕）の出場資格を得た。佐久間朱莉、桑木の有資格者を除いたポイントランキング上位３人の河本結、菅楓華、高橋彩華も全英切符を手にした。

大会アンバサダーで元世界ランク１位の宮里藍さんが総括会見を行い、「手に汗を握る展開で誰が勝つか分からない最終日になり、非常に見応えがあった。桑木さんは海外メジャーから得られる自信の強さというか。そういうものが結果にこうしてつながると、メジャーに行けることの価値というか、一つの経験でこれだけ道が広がるんだなと、改めて見ることができた」と振り返った。

桑木は前週の全米女子オープンで日本勢２番手の１４位と健闘した。９日に帰国したばかりの体で、２日目から首位を守った。「多分見た目以上に体力的にしんどかったのでは。いくら若いとはいえ、全米女子オープンで使うエネルギーは本当にすごいので。その中でゲームを組み立てていた。体の動きを見ていても、疲れが残っているのかなというのは感じたけど、後半の重要なところから上がる集中力というか、そういうところが優勝につながったのかなと思う」とたたえた。

桑木は今年の米ツアー予選会挑戦を視野に入れている。「どんどん成長していく選手の一人。飛距離も出ていて、ライン出しがすごく上手。そういう印象はここ数試合で本当に強く残っている。疲れているなかでのコースマネジメントも印象的だった。攻めたい気持ちがあるだろうに、それを抑えて手前から。淡々と自分のボールを置くべき場所に置いている印象だった。そのへんの自分の気持ちのコントロールに、技術がついてきている時期なのでは。本人もさらに上に行くために、米国に魅力を感じたのかなというふうに思う」。米ツアー９勝の先駆者は、桑木の今後に期待し、温かく見守っていく。