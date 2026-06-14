ドッグランで飼い主さんの姿を見失ってしまったわんこ。名前を呼んでも気づかずに探し続ける姿がTikTokに投稿されると、「飼い主さんを探す姿が愛おしい♡」「必死なのたまらない」といった声が寄せられました！また、飼い主さんを見つけた時の姿にも反響が集まっています。

【動画：ドッグランで迷子になった犬→名前を呼んでも気付かずに…尊すぎる『見つけた瞬間の光景』】

ドッグランで迷子になってしまったわんこ

TikTokアカウント「@mmmi502」さまは、シーズーの「あじゅ」ちゃんの日常を紹介しているアカウントです。

この日はドッグランに遊びにきたというあじゅちゃん。たくさん走り回って夢中になっていたら、飼い主さんの姿を見失ってしまったのだそう！

ママの姿が見えないことに気づいたあじゅちゃんは、静かにプチパニックを起こしているようで、あたりをキョロキョロ。

「あじゅ～」と飼い主さんが呼んでも、探すことに夢中になってしまっているのか、全く気付く気配がありません。

名前を呼んでも気づかない！

その後もドッグラン中を走りまわり、飼い主さんを探し続けるあじゅちゃん。そんなあじゅちゃんに、飼い主さんも必死で名前を呼び続けたそうです。

その後、飼い主さんの声が届いたのか、あじゅちゃんが反応！しかし、「声はするけれど、飼い主さんがどこにいるかわからない」状態に、再びパニック！

なかなか飼い主さんの姿を見つけ出すことができないあじゅちゃんなのでした。

飼い主さんを見つけると…

しかし、その後……

無事に飼い主さんの姿を発見したあじゅちゃん。満面の笑みで飼い主さんの元へ猛ダッシュで駆け寄ってきてくれたそうですよ！

そんな可愛過ぎるあじゅちゃんの迷子事件は、TikTokでも大反響！「見つかってよかったね♡」「めっちゃ探してる姿可愛すぎるっ」「可愛すぎて画面越しに私も呼んじゃったw」などの声が寄せられました。

そんな愛らしいあじゅちゃんの暮らしは、TikTokアカウント「@mmmi502」さまで紹介されています。

あじゅちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき、誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「@mmmi502」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。