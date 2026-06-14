【MAJ2026】圧巻のOPムービー“主人公”が話題「誰？」「若き日の戸田恵梨香とか平手友梨奈みたい」→正体が判明
国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ）グランドセレモニーが13日夜に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催され、この模様はNHK総合テレビで生中継された。オープニングムービーが話題になると、主人公について「誰？」と話題を集めている。
【写真】『MAJ2026』オープニングで「誰？」→モデルの「えび」
『MAJ』では、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会が主催する国際音楽賞。音楽業界の主要5団体が垣根を越えて設立し、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトに掲げる。今年が2回目の開催となり、豪華アーティストが集結した。
オープニングムービーは、カセットテープを通じて多彩な音楽との出会いを表現。主人公の女性が、サカナクション、アイナ・ジ・エンド、羊文学、Creepy Nuts、HANA、LANAと出会い、最後は藤井 風の車に乗ってTOYOTA ARENA TOKYOに到着。リアルな会場内に現れると、ラジカセのスイッチを入れるという圧巻の内容だった。
主人公にも関心が集まり、SNSでは「あの女性は誰なんだろう？」「あのかわいい子 めっちゃ顔小さくない??」「可愛いかったので情報求む！」「凄え気になる」「若き日の戸田恵梨香とか平手友梨奈みたいな顔してる」など、大反響となった。
演じていたのはモデルの「えび」。自身のインスタグラムで「MAJのオープニングムービーに出演させていただきました、えびです。むっちゃたのしかた!!!沢山のアーティストの方々と出会えて、本当に超面白かった！みんな見てくれたかな」と呼びかけた。
【写真】『MAJ2026』オープニングで「誰？」→モデルの「えび」
『MAJ』では、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会が主催する国際音楽賞。音楽業界の主要5団体が垣根を越えて設立し、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトに掲げる。今年が2回目の開催となり、豪華アーティストが集結した。
主人公にも関心が集まり、SNSでは「あの女性は誰なんだろう？」「あのかわいい子 めっちゃ顔小さくない??」「可愛いかったので情報求む！」「凄え気になる」「若き日の戸田恵梨香とか平手友梨奈みたいな顔してる」など、大反響となった。
演じていたのはモデルの「えび」。自身のインスタグラムで「MAJのオープニングムービーに出演させていただきました、えびです。むっちゃたのしかた!!!沢山のアーティストの方々と出会えて、本当に超面白かった！みんな見てくれたかな」と呼びかけた。