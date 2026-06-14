「信じるってどういうことなんだ」いじめを否定する娘を信じる親を描く中で、作者が悩んだこと【著者インタビュー】
【漫画】本編を読む
ある小学校で、児童が屋上から飛び降りた。児童は意識不明の重体。現場に残されていた遺書には、いじめ加害者として娘の名前が書かれていた。母・青空翼は娘・茜を問い詰めるが、茜はいじめを否定する。翼は戸惑いながらも茜を信じようとする。なぜなら飛び降りた児童・紫村俊介はかつて茜をいじめていた張本人だったから――。
いじめ加害者とされた側、そして被害者とされた側。それぞれの母親の視点から描かれる『娘はいじめなんてやってない』（しろやぎ秋吾/KADOKAWA）は、「誰を信じるのか」「親は子どもとどう向き合うのか」を読者に問いかける作品だ。
――今回の作品にはどんな反響がありましたか？ 印象的な読者の声も教えてください。
しろやぎ秋吾さん（以下、しろやぎ）：「結末にギョッとした」と言ってもらえたのがうれしかったですね。「ぶん投げた」と言われれば確かにそうかもしれませんが……。
――本作を描く上で難しかったところ、苦労したところを教えてください。
しろやぎ：いじめ加害者と目された茜の母・翼が何を考えているのかを想像するのがすごく難しかったです。「娘を信じる」と言うけど、“信じる”って何なのか？ 俊介は一命を取り留めましたが、取り返しのつかないことが既に起きてしまったから、娘が言っていることにすがっているだけなんじゃないのか？ と考えていくと、認めたら都合が悪くなるから誤魔化して誰かのせいにして逃げているだけにも見えて、「信じるってどういうことなんだ」と悩みながら描きました。
――本作を通じて読者に一番伝えたいこと、考えてほしいことはなんですか？
しろやぎ：お子さんと向き合うきっかけになってもらえればうれしいです。本作を読んでいただいてありがとうございます。
取材・文＝原智香