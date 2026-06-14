「信じるってどういうことなんだ」いじめを否定する娘を信じる親を描く中で、作者が悩んだこと【著者インタビュー】

「信じるってどういうことなんだ」いじめを否定する娘を信じる親を描く中で、作者が悩んだこと【著者インタビュー】