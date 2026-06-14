ヘアケアブランドStraine（ストレイン） の「ストレートシャンプー」「ストレートトリートメント」から、『ふしぎの国のアリス』をテーマにした特別デザインのヘアケアセットが登場！

「アリス」や「チェシャ猫」「ヤングオイスター」が描かれた、バスタイムが楽しくなるボトルデザインが魅力です☆

Straine(ストライン)ストレートシャンプー＆トリートメント／ディズニー『ふしぎの国のアリス』デザイン

価格：各3,960円(税込)

発売日：2026年6月15日(月)より順次

販売チャネル：バラエティストア、ドラッグストア、ECサイト

Aiロボティクスが展開するヘアケアブランドStraine（ストレイン） の「ストレートシャンプー」「ストレートトリートメント」から、ディズニー・アニメーション作品『ふしぎの国のアリス』をモチーフにした特別デザインが数量限定で登場！

今回発売するStraine特別デザインは、世界中から愛される『ふしぎの国のアリス』の世界観を凝縮した数量限定パッケージです。

それぞれ異なる物語のワンシーンを切り取ったようなデザインで展開。

『ふしぎの国のアリス』に登場するキャラクターや印象的なモチーフを随所にあしらい、手に取るたびに物語の世界へ引き込まれるような仕上がりです。

名作の世界観をまとった限定デザインと、豊潤なティーフレーバーの香りが、毎日のバスタイムを物語のようなひとときへと導きます。

Straine SOFT ALICE in WONDERLANDセット品

セット内容：

ストレートシャンプー＆トリートメント 各475mL （アールグレイ＆ローズの香り）

ストレートヘアオイル お試しサイズ 1mL×2包

細い髪用[SOFT]には主人公「アリス」をデザイン。

物語の象徴である“ティーパーティー”を想起させる「アールグレイ＆ローズ」の香りです。

シャンプーのボトルには、「アリス」と「チェシャ猫」をデザインしています。

足元の道しるべやキノコなど、細かい部分も目を惹きます。

トリートメントのボトルには「アリス」と「トランプ兵」をデザイン。

薔薇の花を赤く塗る印象的なシーンをイメージしています。

Straine BASIC ALICE in WONDERLANDセット品

セット内容：

ストレートシャンプー＆トリートメント 各475mL （ピーチ＆ウーロンの香り）

ストレートヘアオイル お試しサイズ 1mL×2包

普通〜太い髪用[BASIC]は人気キャラクター「ヤングオイスター」が主役。

瑞々しい「ピーチ＆ウーロン」の香りが楽しめます。

シャンプーのボトルには楽しそうに歩く「ヤングオイスター」たちをデザイン。

トリートメントのボトルにも「ヤングオイスター」が描かれ、2つのボトルを並べると楽しい気分になれそうです。

物語の世界が広がる限定デザイン！

Straine(ストライン)ストレートシャンプー＆トリートメント／ディズニー『ふしぎの国のアリス』デザインの紹介でした。

©Disney

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