ディズニー『ふしぎの国のアリス』デザイン！Straine(ストライン)ストレートシャンプー＆トリートメント
ヘアケアブランドStraine（ストレイン） の「ストレートシャンプー」「ストレートトリートメント」から、『ふしぎの国のアリス』をテーマにした特別デザインのヘアケアセットが登場！
「アリス」や「チェシャ猫」「ヤングオイスター」が描かれた、バスタイムが楽しくなるボトルデザインが魅力です☆
Straine(ストライン)ストレートシャンプー＆トリートメント／ディズニー『ふしぎの国のアリス』デザイン
価格：各3,960円(税込)
発売日：2026年6月15日(月)より順次
販売チャネル：バラエティストア、ドラッグストア、ECサイト
Aiロボティクスが展開するヘアケアブランドStraine（ストレイン） の「ストレートシャンプー」「ストレートトリートメント」から、ディズニー・アニメーション作品『ふしぎの国のアリス』をモチーフにした特別デザインが数量限定で登場！
今回発売するStraine特別デザインは、世界中から愛される『ふしぎの国のアリス』の世界観を凝縮した数量限定パッケージです。
それぞれ異なる物語のワンシーンを切り取ったようなデザインで展開。
『ふしぎの国のアリス』に登場するキャラクターや印象的なモチーフを随所にあしらい、手に取るたびに物語の世界へ引き込まれるような仕上がりです。
名作の世界観をまとった限定デザインと、豊潤なティーフレーバーの香りが、毎日のバスタイムを物語のようなひとときへと導きます。
Straine SOFT ALICE in WONDERLANDセット品
セット内容：
ストレートシャンプー＆トリートメント 各475mL （アールグレイ＆ローズの香り）
ストレートヘアオイル お試しサイズ 1mL×2包
細い髪用[SOFT]には主人公「アリス」をデザイン。
物語の象徴である“ティーパーティー”を想起させる「アールグレイ＆ローズ」の香りです。
シャンプーのボトルには、「アリス」と「チェシャ猫」をデザインしています。
足元の道しるべやキノコなど、細かい部分も目を惹きます。
トリートメントのボトルには「アリス」と「トランプ兵」をデザイン。
薔薇の花を赤く塗る印象的なシーンをイメージしています。
Straine BASIC ALICE in WONDERLANDセット品
セット内容：
ストレートシャンプー＆トリートメント 各475mL （ピーチ＆ウーロンの香り）
ストレートヘアオイル お試しサイズ 1mL×2包
普通〜太い髪用[BASIC]は人気キャラクター「ヤングオイスター」が主役。
瑞々しい「ピーチ＆ウーロン」の香りが楽しめます。
シャンプーのボトルには楽しそうに歩く「ヤングオイスター」たちをデザイン。
トリートメントのボトルにも「ヤングオイスター」が描かれ、2つのボトルを並べると楽しい気分になれそうです。
物語の世界が広がる限定デザイン！
Straine(ストライン)ストレートシャンプー＆トリートメント／ディズニー『ふしぎの国のアリス』デザインの紹介でした。
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