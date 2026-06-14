犬を飼うことに厳しく反対していたお父さんと、ワンコの日常が反響を呼んでいます。そこには、かつての発言からは想像できない光景が広がっていたそう。

投稿には、「うちと一緒」「みんな長生きしてね」といったコメントが寄せられています。

【動画：『犬だけは絶対に飼うな』と言っていた父→飼い始めてみると、ふたりで…嘘のような『現在の光景』】

犬を飼うのは反対派だったお父さん

TikTokアカウント「28niu_」に投稿されたのは、投稿主さんのお父さんと愛犬・ニウちゃんの日常。チワワとマルチーズのミックス犬であるニウちゃんは2024年2月生まれの女の子です。とある日のお父さんとの様子は、「犬は絶対に飼うな」という言葉からは想像できないものだったそうです。

リビングでは、お父さんが床に寝転ぶニウちゃんのお腹を優しく撫でていたといいます。ニウちゃんも無防備なへそ天姿で身を委ねており、その穏やかな空気感からは深い信頼関係が伝わってくるかのよう。見ているだけで頬が緩んでしまうような光景だったとか。

どこへ行くにも一緒

雪深い屋外では、ニウちゃんの後ろをお父さんが一生懸命に追いかけていたそう。抱っこをしてもらったり、服を整えてもらったりと、寒い季節でもお父さんの気遣いは欠かせなかったよう。生活のあらゆる場面でニウちゃんを気にかけている様子が印象的です。

その後は、顔を寄せ合って見つめ合ったり、ニウちゃんを優しくマッサージしたりする光景も。さらに雪かきをするお父さんのそばをニウちゃんが楽しそうに走り回る場面も見られたそうで、ふたりの仲睦まじい関係性がうかがえます。

まるで本当の相棒のよう

家の中でも、お父さんの溺愛ぶりは止まりません。ソファの上で夢中になってじゃれ合う様子からは、一緒に過ごす時間を心から楽しんでいることが伝わってくるようです。優しい笑顔を見せるお父さんの姿に、こちらまで温かい気持ちになります。

さらに、お父さんが眠るすぐそばで見守るように過ごしたり、足元でおねだりをしたり、ご飯中もぴったり寄り添ったりするニウちゃんの姿も。最後には、お父さんと同じような格好で寝ている微笑ましい光景まで見せてくれたそう。かつて「犬だけは絶対に飼うな」と話していたとは思えない現在の関係性に、多くの人が胸を打たれたのでした。

話題となった投稿には「我が家と一緒です！結局父が一番メロメロでした♡」「やばい感動…みーーーーんな長生きしてね」「泣くて、、、、、」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「28niu_」では、ニウちゃんとご家族の心温まる日常が数多く投稿されています。お父さんとの仲睦まじい暮らしはもちろん、愛らしいニウちゃんの成長の様子が気になる方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「28niu_」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。