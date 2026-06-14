「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ２０」（１４日、マリンメッセ福岡） 朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第２０回大会の会見が行われ、史上初の男女マッチに挑んだ現役レディースの宮本禮はＲＩＺＩＮ出場経験もあるとしぞうにＫＯ負けを喫した。

前日会見では現役の暴走族「流れ星」の初代ヘッドで地下格闘技２団体の王者であるという宮本が計量後のフェイスオフで、としぞうに挑発されると、右、左と平手打ち２連発。乱闘が勃発していた。試合は開始早々にとしぞうがローキックで攻め立てたが、宮本も鋭いパンチで応戦。しかし、実力差は明らかで、としぞうが徐々に出力を上げていき、圧倒。金網に追い詰めると、衝撃のボディー連打。宮本はスタンディングダウンをとられた。効いてないとアピールした宮本だったが、再開後に左フック被弾でぐらつくと、最後は右アッパーを被弾し、リングに沈んだ。

歓喜で金網を駆け上がったとしぞう。解説席からは「よく金網の上に登れるな」との声が上がっていた。

宮本は試合後、泣き崩れて号泣。「喧嘩だったら勝ててたよ」と強がりつつ「本当に男とマジで戦ってみたかった。悔しいし、これから這い上がっていくんで、よろしくお願いします」と、語った。

としぞうは「今日で男対女に目覚めちゃったかもしれない。次ぎ、ＫＩＮＧレイナこいよ」と呼びかけていた。