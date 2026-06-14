「マックにサーティワン、最高」柳原可奈子、次女と2人で市民プールへ！ 「いい顔してる〜」「幸せ溢れてる」
「マックにサーティワン、最高」柳原可奈子、次女と2人で市民プールへ！ 「いい顔してる〜」「幸せ溢れてる」
タレントの柳原可奈子さんは6月14日、自身のInstagramを更新。次女と2人での親子時間を披露しました。
【写真】柳原可奈子、次女と市民プールを満喫
「どれもみんな幸せ溢れてるね」柳原さんは「次女と2人で市民プールへ ビート板を持って、バタ足っぽいのもやってみたよ 大人も良い運動になる〜」とつづり、5枚の写真を投稿。「長女はパパとお出かけだったので 次女のやりたいこと が詰まった休日となりました!!」と、プールで遊んだりハンバーガーやアイスを食べたりして、久しぶりに次女と2人の親子時間を満喫する様子を披露しました。アイスクリーム柄のワンピース姿でティアラをつけた次女の満面の笑顔が印象的です。
コメントでは「2人とも良い笑顔」「娘ちゃんとのデート、マックにサーティワンだなんて、最高じゃないですか」「ママと写る次女ちゃん、どれもみんな幸せ溢れてるね」「満面の笑み」「次女ちゃん ママを独り占めできて嬉しいね」「最高の笑顔」「優しいお母さん」「いい顔してる〜」「ママそっくり」などの声が寄せられています。
「お子様3人？ っていうくらいママが楽しそう」1日の投稿では「次女が大好きなメルちゃんの遊び場がある【 #軽井沢おもちゃ王国 】に行ってきたよ」とつづり、姉妹でお揃いのリンゴ柄ワンピースを着用し、軽井沢おもちゃ王国で遊ぶ様子を披露している柳原さん。親子で全力で遊ぶ姿に「かなこちゃんも一緒にはしゃいでますね」「みんな娘ちゃん可愛すぎる」「いつもニコニコされてて素敵です…！」「見習わなければ」「メルちゃんに負けないくらい姉妹のワンピースがかわいい」「お子様3人？ っていうくらいママが楽しそう」などの声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
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