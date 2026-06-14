【FIFAワールドカップ2026】ブラジル代表 1ー1 モロッコ代表（日本時間6月14日／ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム）

【映像】ヴィニシウス、一人で守備陣を崩壊させる“超絶カットイン”

ブラジル代表の背番号11が、完全に“別次元”の一撃を叩き込んだ。FWヴィニシウス・ジュニオールのカットインから放たれた強烈なシュートに、ファンも驚きを隠せない様子だった。

日本時間14日、FIFAワールドカップ2026グループC第1節で、ブラジル代表はモロッコ代表と対戦した。

序盤からアフリカの強豪に主導権を握られる難しい展開となり、21分には鋭いカウンターから先制点を許した。それでも劣勢の空気を一変させたのが、背番号11を背負うエースだった。

左サイドでボールを受けたヴィニシウスはドリブルで仕掛け、モロッコ守備陣を押し下げると、マイナスの位置でサポートに入ったMFブルーノ・ギマランイスへ預ける。さらにギマランイスは相手を引きつけたうえで、再びヴィニシウスへリターンパスを返した。

一瞬の連係で守備が後手に回ったモロッコ守備陣を前に、ヴィニシウスはやや後方へ流れながら右足を一閃。GKヤシン・ブヌにセーブのチャンスを与えない、完璧なコースへの一撃を叩き込んだ。

劣勢を一振りでひっくり返すゴラッソはSNSでも大きな話題に。「これはエグい」「上手すぎだろ」「ゲームの世界」「個人でぶっ壊した」「なんだよそのゴール」「チートじゃねーか！」「ヴィニシウスゾーン」など、称賛と驚きの声が相次いだ。

ヴィニシウスはこのゴールが代表通算10得点目。クラブでの評価とのギャップで批判を受けることもある中で、W杯という大舞台で改めて世界屈指のクオリティを証明した。

なお、試合は1ー1で終了。強豪同士の対決は勝ち点1を分け合う結果となった。

（FIFAワールドカップ2026）