レコ大新人賞美人歌手、夫と共に大相撲パリ巡業へ ラブラブ2ショットにファンほっこり
歌手の杜このみが13日にInstagramを更新。パリで撮影された夫婦2ショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】“ラブラブ”凱旋門バックに夫婦2ショット
杜は2013年に「三味線わたり鳥」でデビューし、同年の「第55回日本レコード大賞」で新人賞を獲得。2020年には力士の高安晃と結婚。翌年には第1子女児を出産。さらに2022年には第2子男児が誕生している。
そんな彼女が「実は…パリに来ています」と投稿したのはパリで撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、エッフェル塔や凱旋門をバックにした高安との2ショットやオペラ・ガルニエでのソロショットなどが収められている。
杜は「事務所の皆さんがスケジュールを調整して下さりました 本当にありがたいです」「新婚旅行にも行けていないのだから！と、快く送り出してくれた両親にも感謝です」と周囲のサポートのおかげでパリ巡業帯同が叶ったと感謝の言葉を綴った。
現在、31年ぶりの大相撲が行われているパリで撮影されたオフショットに、ファンからは「パリでのお二人ステキですね！」「やっぱりお似合いの夫婦」「たくさん楽しんでください」などの声が集まっている。
引用：「杜このみ」Instagram（＠mori_konomi）
※高安晃の「高」は正しくは「はしごだか」
【別カット】“ラブラブ”凱旋門バックに夫婦2ショット
杜は2013年に「三味線わたり鳥」でデビューし、同年の「第55回日本レコード大賞」で新人賞を獲得。2020年には力士の高安晃と結婚。翌年には第1子女児を出産。さらに2022年には第2子男児が誕生している。
そんな彼女が「実は…パリに来ています」と投稿したのはパリで撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、エッフェル塔や凱旋門をバックにした高安との2ショットやオペラ・ガルニエでのソロショットなどが収められている。
現在、31年ぶりの大相撲が行われているパリで撮影されたオフショットに、ファンからは「パリでのお二人ステキですね！」「やっぱりお似合いの夫婦」「たくさん楽しんでください」などの声が集まっている。
引用：「杜このみ」Instagram（＠mori_konomi）
※高安晃の「高」は正しくは「はしごだか」