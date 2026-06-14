お笑い芸人永野（51）が13日深夜放送のフジテレビ系「指原千夏」（土曜深夜0時45分）に出演。指原莉乃（33）のタレントとしての生き方について語った。

指原は永野が映画監督を務めたことにふれ「肩書きを変える瞬間ってあるじゃないですか。それこそ（田中）みな実さんは、アナウンサーから俳優になったりとか。肩書を変える瞬間？いつか、プロデューサーなのか」と語った。

永野は「芸能人としてどう生きたいか？ってやんわり聞こうと思っていた」と明かし、一度芸能活動を休止し、再び戻ってきた若槻千夏（41）については「僕の見え方は出たときより、洋服のプロデュースとかちゃんと成功して帰ってきたって感じなんです」と語った。

永野は「違うんですよ、同じバラエティーの臨み方でも」と指原と若槻のスタイルについて語った。

永野は「さっしーに関してはちょっと違ってて、お笑いっぽい雰囲気もイジられたりとかあったけど、そこでプロデュースやったり“あの人すごいな”みたいなあって、若槻さんは（過去の芸風を）“忘れてないよ”っていうそっちじゃないですか。（指原は）“忘れたよ”っていう感じの…。それは批判じゃなくて憧れもある」と分析した。

若槻は「東野（幸治）さんがこの間来てくださったときにちょっとそれにつながるようなこと言ってました」と語った。

指原も「若槻さんと東野さんが忘れさせないようにずっとしてくるんです」と話した。

若槻は「なんか“スイッチ切ったよね”って話を（していた）。ほらやっぱ見えてる」と永野に気づかれていたことを明かした。

永野は「それは永野じゃなくてみんな思ってるし、でも自然だから。今気づいてないと思う“忘れたよ”すら」と語った。

指原は「たまにコメントとかで『指原って“忘れた”ズラしてるよな』ってコメント来ます」と語った。

永野は「でもさ、人間としては自然だよね。“忘れてないよ”って異常だと思う」と語った。