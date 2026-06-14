長崎が病気治療中の名倉巧との契約を更新「感謝しかありません」
V・ファーレン長崎は14日、MF名倉巧との契約を更新したと発表した。
名倉は昨年6月に精密検査で悪性腫瘍を発見。治療のために長期離脱を続けている。
クラブを通じて「このような状況でも契約を更新し、共に戦ってくれるチームには感謝しかありません」などと感謝のコメントを残している。
「2026/27シーズンもV・ファーレン長崎で戦わせていただくことになりました。このような状況でも契約を更新し、共に戦ってくれるチームには感謝しかありません。本当にありがとうございます。
早くピッチに戻りたいという想いが今の僕の最大限の活力です。百年構想リーグでは、どうやってチームに貢献できるかを考えて行動してきましたが、なかなかチームに貢献することができなかったと思っています。
チームがうまくいかない時、何もできない自分がもどかしい時間もありましたが、どんな時も戦い続けるみんなの姿を見て逆に力をもらっていました。今シーズンは、チームに合流できるように焦らず自分のペースで頑張っていきます。
いつも支えてくれる全ての方に感謝と愛を持って、共に頑張っていきたいです。今シーズンもよろしくお願いします!サッカーには夢がある」
名倉は昨年6月に精密検査で悪性腫瘍を発見。治療のために長期離脱を続けている。
クラブを通じて「このような状況でも契約を更新し、共に戦ってくれるチームには感謝しかありません」などと感謝のコメントを残している。
「2026/27シーズンもV・ファーレン長崎で戦わせていただくことになりました。このような状況でも契約を更新し、共に戦ってくれるチームには感謝しかありません。本当にありがとうございます。
チームがうまくいかない時、何もできない自分がもどかしい時間もありましたが、どんな時も戦い続けるみんなの姿を見て逆に力をもらっていました。今シーズンは、チームに合流できるように焦らず自分のペースで頑張っていきます。
いつも支えてくれる全ての方に感謝と愛を持って、共に頑張っていきたいです。今シーズンもよろしくお願いします!サッカーには夢がある」