乃木坂46・金川紗耶「女の子にもかわいいと思ってもらえる世界観の写真です！」 美しさあふれるランジェリーカット到着
乃木坂46・4期生、金川紗耶の1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）より、乙女チックなランジェリー姿の先行カットが解禁された。
【写真】金川紗耶、パステルカラーのランジェリー姿がかわいい先行カット
“やんちゃん”の愛称で知られる金川紗耶は、2001年10月31日生まれの24歳。「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す彼女の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのないさまざまな表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込まれている。
公開されたのは、パステルカラーのランジェリーをまとい撮影されたカット。ピンク色の空間に映えるパステルグリーンのランジェリーが乙女チックな雰囲気を演出し、フルーツを手に外を眺める横顔がなんとも美しい1枚だ。「女の子にもかわいいと思ってもらえる世界観の写真です！」と本人も語る、至極のカットになっている。
乃木坂46 金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』は、DONUTS／主婦の友社より6月30日発売。定価2650円（税込）。
【写真】金川紗耶、パステルカラーのランジェリー姿がかわいい先行カット
“やんちゃん”の愛称で知られる金川紗耶は、2001年10月31日生まれの24歳。「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す彼女の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのないさまざまな表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込まれている。
乃木坂46 金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』は、DONUTS／主婦の友社より6月30日発売。定価2650円（税込）。