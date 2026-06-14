乃木坂46、新曲の先行リリース決定！グループ史上過去最大規模の『真夏の全国ツアー2026』開幕「乃木坂46と過ごす夏を選んでくれて、ありがとう！」

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乃木坂46が、7月22日発売の新曲「是非に及ばず」を先行リリース。さらに、6月13日から8月23日までの夏を盛り上げる『真夏の全国ツアー2026』がスタートした。

■「たくさん記憶に残るライブになったら」（キャプテン・菅原咲月）

乃木坂46の『真夏の全国ツアー2026』が福井・サンドーム福井にてツアー初日を迎え、ツアー開幕の狼煙をあげた。7月22日に発売となる42ndシングル「是非に及ばず」のセンターを務める一ノ瀬美空が「乃木坂46と過ごす夏を選んでくれて、ありがとう！」と感謝を述べると、キャプテンとして初の全国ツアーとなる菅原咲月は「18公演を回るツアーになりますが、今日という日は1回しかないから、たくさん記憶に残るライブになったら」と意気込みを語った。

『真夏の全国ツアー2026』は6月から8月にかけてグループ史上過去最大規模となる全国8都市18公演を駆け巡り、ファイナルとなる東京公演は“聖地”明治神宮野球場で、8月20日～23日の計4日間にわたり実施となる。

シングル「是非に及ばず」は6月13日より各ストリーミング＆ダウンロードサイトにて先行配信がスタート。暑い夏をさらに暑くするハードなロック調の楽曲となっている「是非に及ばず」をぜひチェックしよう。

PHOTO BY 乃木坂46LLC

■ライブ情報

『真夏の全国ツアー2026』

06/13（土）・06/14（日） 福井・サンドーム福井

06/24（水）・06/25（木） 神奈川・横浜アリーナ

07/04（土）・07/05（日）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

07/11（土）・07/12（日）広島・広島グリーンアリーナ

07/15（水）・07/16（木）大阪・大阪城ホール

07/25（土）・07/26（日）宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

08/08（土）・08/09（日）福岡・マリンメッセ福岡A館

08/20（木）・08/21（金）・08/22（土）・08/23（日）東京・明治神宮野球場

■リリース情報

先行配信中

DIGITAL SINGLE「是非に及ばず」

2026.07.22 ON SALE

SINGLE「是非に及ばず」

■関連リンク

乃木坂46 OFFICIAL SITE

http://www.nogizaka46.com/