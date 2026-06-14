GU、スタッフが着こなす“夏のきれいめ1週間コーデ”を紹介 「全部かわいい！」「そのまんま真似したい」と反響
ファストファッションブランド「GU」の公式インスタグラムが8日、更新され、GUのアイテムを組み合わせたスタッフの“夏のきれいめ1週間コーディネート”が紹介された。
【写真】「全部かわいい！」GUスタッフが着こなす“夏のきれいめ1週間コーデ” ※2枚目〜
投稿では、「GUスタッフの1週間コーデ ぜひ真似してみてくださいね！」とつづり、GUのスタッフ・Erinaさん（156センチ）が、夏にぴったりなきれいめスタイルを7パターン披露する写真を公開。ブラウスやカーディガン、デニムなど、着回し力の高い定番・新作アイテムを上品かつ爽やかに着こなした、バリエーション豊かなコーディネートを披露した。
この投稿に、「全部かわいい！」「そのまんま真似したい」「チャレンジしてみたい」といった絶賛の声が続出。また、156センチの着こなしに対して「高身長（170センチ以上）コーデもお願いします！」といった、今後の投稿への期待を寄せるリクエストコメントも集まっている。
【写真】「全部かわいい！」GUスタッフが着こなす“夏のきれいめ1週間コーデ” ※2枚目〜
投稿では、「GUスタッフの1週間コーデ ぜひ真似してみてくださいね！」とつづり、GUのスタッフ・Erinaさん（156センチ）が、夏にぴったりなきれいめスタイルを7パターン披露する写真を公開。ブラウスやカーディガン、デニムなど、着回し力の高い定番・新作アイテムを上品かつ爽やかに着こなした、バリエーション豊かなコーディネートを披露した。
この投稿に、「全部かわいい！」「そのまんま真似したい」「チャレンジしてみたい」といった絶賛の声が続出。また、156センチの着こなしに対して「高身長（170センチ以上）コーデもお願いします！」といった、今後の投稿への期待を寄せるリクエストコメントも集まっている。