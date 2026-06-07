◇F1第7戦バルセロナ・カタルーニャGP予選（2026年6月13日 スペイン・バルセロナ カタルーニャ・サーキット＝1周4.657キロ）

メルセデスのジョージ・ラッセル（英国）が1分14秒679をマークし、2戦ぶり今季3度目のポールポジション（PP）を獲得した。フリー走行1、3回目でトップタイムをマークするなど好調で、予選でも速さを見せつけた。メルセデス勢のPPは開幕から6戦連続となった。

前戦モナコGPで2戦連続2位に入ったフェラーリのルイス・ハミルトン（英国）が0.064秒差で今季自己最高の2番手。5連勝中で総合首位に立つメルセデスのアンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）が3番手につけた。フェラーリのシャルル・ルクレール（モナコ）は予選3回目（Q3）でクラッシュして10番手スタートとなった。

前戦モナコGPで10位に入賞し、ホンダのパワーユニット（PU）を搭載するアストンマーチンに今季初ポイントをもたらしたフェルナンド・アロンソ（スペイン）は予選1回目（Q1）最下位タイムで22番手。同僚のランス・ストロール（カナダ）も21番手で2回目（Q2）へ進めなかった。

▼ラッセル ここまで最高の週末だ。今週は気持ちも新たに臨んで調子も良く、PPを獲得できて本当にうれしい。ルイス（ハミルトン）が素晴らしい走りでポジションを獲得したので、明日は激しい戦いになる。楽なレースにはならないだろう。

▼ハミルトン FP3（フリー走行3回目）では遅くて、どうやって取り戻せばいいんだと思っていたけど、Q1でトップタイムを出せた。戦える位置につけているので、明日は素晴らしいレースにしたい。

▽予選順位

(１)ラッセル（メルセデス）

(２)ハミルトン（フェラーリ）

(３)アントネッリ（メルセデス）

(４)ノリス（マクラーレン）

(５)フェルスタッペン（レッドブル）

(６)ハジャー（レッドブル）

(７)ピアストリ（マクラーレン）

(８)ローソン（レーシングブルズ）

(９)ヒュルケンベルク（アウディ）

(10)ルクレール（フェラーリ）

＜以下Q2敗退＞

(11)リンドブラッド（レーシングブルズ）

(12)ボルトレート（アウディ）

(13)コラピント（アルピーヌ）

(14)ガスリー（アルピーヌ）

(15)ベアマン（ハース）

(16)サインツ（ウィリアムズ）

＜以下Q1敗退＞

(17)オコン（ハース）

(18)アルボン（ウィリアムズ）

(19)ペレス（キャデラック）

(20)ボッタス（キャデラック）

(21)ストロール（アストンマーチン）

(22)アロンソ（アストンマーチン）