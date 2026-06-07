【F1】ラッセルが今季3度目PP ハミルトン今季最高2番手！ 5連勝中アントネッリは3番手
◇F1第7戦バルセロナ・カタルーニャGP予選（2026年6月13日 スペイン・バルセロナ カタルーニャ・サーキット＝1周4.657キロ）
メルセデスのジョージ・ラッセル（英国）が1分14秒679をマークし、2戦ぶり今季3度目のポールポジション（PP）を獲得した。フリー走行1、3回目でトップタイムをマークするなど好調で、予選でも速さを見せつけた。メルセデス勢のPPは開幕から6戦連続となった。
前戦モナコGPで2戦連続2位に入ったフェラーリのルイス・ハミルトン（英国）が0.064秒差で今季自己最高の2番手。5連勝中で総合首位に立つメルセデスのアンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）が3番手につけた。フェラーリのシャルル・ルクレール（モナコ）は予選3回目（Q3）でクラッシュして10番手スタートとなった。
前戦モナコGPで10位に入賞し、ホンダのパワーユニット（PU）を搭載するアストンマーチンに今季初ポイントをもたらしたフェルナンド・アロンソ（スペイン）は予選1回目（Q1）最下位タイムで22番手。同僚のランス・ストロール（カナダ）も21番手で2回目（Q2）へ進めなかった。
▼ラッセル ここまで最高の週末だ。今週は気持ちも新たに臨んで調子も良く、PPを獲得できて本当にうれしい。ルイス（ハミルトン）が素晴らしい走りでポジションを獲得したので、明日は激しい戦いになる。楽なレースにはならないだろう。
▼ハミルトン FP3（フリー走行3回目）では遅くて、どうやって取り戻せばいいんだと思っていたけど、Q1でトップタイムを出せた。戦える位置につけているので、明日は素晴らしいレースにしたい。
▽予選順位
(１)ラッセル（メルセデス）
(２)ハミルトン（フェラーリ）
(３)アントネッリ（メルセデス）
(４)ノリス（マクラーレン）
(５)フェルスタッペン（レッドブル）
(６)ハジャー（レッドブル）
(７)ピアストリ（マクラーレン）
(８)ローソン（レーシングブルズ）
(９)ヒュルケンベルク（アウディ）
(10)ルクレール（フェラーリ）
＜以下Q2敗退＞
(11)リンドブラッド（レーシングブルズ）
(12)ボルトレート（アウディ）
(13)コラピント（アルピーヌ）
(14)ガスリー（アルピーヌ）
(15)ベアマン（ハース）
(16)サインツ（ウィリアムズ）
＜以下Q1敗退＞
(17)オコン（ハース）
(18)アルボン（ウィリアムズ）
(19)ペレス（キャデラック）
(20)ボッタス（キャデラック）
(21)ストロール（アストンマーチン）
(22)アロンソ（アストンマーチン）