明石家さんま（７０）が１３日、ＭＢＳラジオ「ヤングタウン土曜日」に出演。９日に肺炎のため８６歳で死去した俳優の中村玉緒さんをしのんだ。

さんまは「玉緒さんはもうかなり前から、病気でいらっしゃったんで。何年も前から、つもりはできていた。娘さんから連絡いただいた時は『そうですか』っていう感じで、心にポカンと穴が開いたようになって」と心境を明かした。

「お母さん」と呼んでいた玉緒さんと「さんまのスーパーからくりＴＶ」「さんま・玉緒のお年玉あんたの夢かなえたろかＳＰ」などのバラエティー番組で共演。「『夢かなえたろか』っていう番組がお母さん、大好きやった。終わるたびに『次、いつでっか？』って聞かはる」と振り返った。

さんまは「また『夢かなえたろか』ってなるんで、俺らが行くのはだめですってなっていた」とあえて見舞いに行かなかったことを説明した。

さんまは「お母さんには、さんざんお世話になった。本当にがんばってくれて、本当に笑いの神が、内山信二と、中村玉緒さんだけには住み着いた」と絶賛した。「玉緒さんは（笑いの神は）逃げなかった。本当に、お母さん、どうもありがとうございました。もう、感謝しかありません」と悼んだ。