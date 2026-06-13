6月13日、函館競馬場で行われた1R・3歳未勝利（芝1200m）は、舟山瑠泉騎乗の7番人気、ディーズメンフィス（牝3・美浦・村田一誠）が快勝した。1.1/4馬身差の2着にアルサック（牝3・栗東・柴田卓）、3着にテンユウ（牡3・美浦・奥村武）が入った。勝ちタイムは1:08.5（稍重）。

1番人気で小林美駒騎乗、ニシノマーレ（牝3・美浦・伊藤大士）は9着、2番人気で古川吉洋騎乗、ジャーナーリア（牡3・栗東・本田優）は5着敗退。

北海道シリーズがスタート

函館競馬が開幕し、2026年最初のレースを制したのは舟山瑠泉騎乗の7番人気、ディーズメンフィスだった。スタートから好ダッシュを決めると、一気にハナを奪取。軽快なスピードで主導権を握った。道中は淡々としたペースに持ち込み、自分のリズムでレースを展開。直線に向いても脚色は衰えず、最後までしぶとく粘り込んで逃げ切った。軽量も味方につけた会心のレース運びで、函館開催のオープニングレースを飾った。

ディーズメンフィス 4戦1勝

（牝3・美浦・村田一誠）

父：Sottsass

母：アルマダニヤー

母父：Awtaad

馬主：秋谷壽之

生産者：高橋フアーム