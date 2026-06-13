海外サイト選定！日本＆オランダ混合ベストイレブン――森保Jから入った４人は？ まさかのW杯メンバー外の選手も
北中米ワールドカップがついに開幕。森保一監督が率いる日本代表は、現地６月14日にオランダ代表とアメリカのダラス・スタジアムで対戦する。
大事な初戦を前に、独自の序列を紹介している海外サイト『Mad Football』が日本とオランダの混合ベストイレブンを発表。「今大会の初戦屈指のビッグマッチ！オランダは強力な守備陣を誇り、日本はスピードと組織力で挑む。果たして勝利を掴むのはどちらのチームだろうか？」と伝えた上で、以下の11人を選出した（右サイドの選手から順に表記）。
GK
鈴木彩艶（パルマ）
DF
デンゼル・ドゥムフリース（インテル）
伊藤洋輝（バイエルン）
フィルジル・ファン・ダイク（リバプール）
ミッキー・ファン・デ・フェン（トッテナム）
MF
ライアン・フラーフェンベルフ（リバプール）
久保建英（レアル・ソシエダ）
フレンキー・デ・ヨング（バルセロナ）
FW
シャビ・シモンズ（トッテナム）
上田綺世（フェイエノールト）
コディ・ガクポ（リバプール）
11人中７人がオランダの選手で、日本からは鈴木彩艶、伊藤洋輝、久保建英、上田綺世が入った。なお、シャビ・シモンズは今回名を連ねたものの、怪我のためワールドカップメンバーには入っていない。
事前ベストイレブンでは劣勢の森保ジャパンは、ピッチ上での戦いは各ポジションで勝り、４度目の対戦にして初のオレンジ軍団撃破なるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】システムは４−３−３。海外サイト選定の日本＆オランダ混合ベストイレブン
大事な初戦を前に、独自の序列を紹介している海外サイト『Mad Football』が日本とオランダの混合ベストイレブンを発表。「今大会の初戦屈指のビッグマッチ！オランダは強力な守備陣を誇り、日本はスピードと組織力で挑む。果たして勝利を掴むのはどちらのチームだろうか？」と伝えた上で、以下の11人を選出した（右サイドの選手から順に表記）。
鈴木彩艶（パルマ）
DF
デンゼル・ドゥムフリース（インテル）
伊藤洋輝（バイエルン）
フィルジル・ファン・ダイク（リバプール）
ミッキー・ファン・デ・フェン（トッテナム）
MF
ライアン・フラーフェンベルフ（リバプール）
久保建英（レアル・ソシエダ）
フレンキー・デ・ヨング（バルセロナ）
FW
シャビ・シモンズ（トッテナム）
上田綺世（フェイエノールト）
コディ・ガクポ（リバプール）
11人中７人がオランダの選手で、日本からは鈴木彩艶、伊藤洋輝、久保建英、上田綺世が入った。なお、シャビ・シモンズは今回名を連ねたものの、怪我のためワールドカップメンバーには入っていない。
事前ベストイレブンでは劣勢の森保ジャパンは、ピッチ上での戦いは各ポジションで勝り、４度目の対戦にして初のオレンジ軍団撃破なるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】システムは４−３−３。海外サイト選定の日本＆オランダ混合ベストイレブン