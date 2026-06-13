日本の国債残高は1000兆円を大きく超え、先進国の中でも突出した水準にある。それでも、日本が財政破綻に陥るという現実的なシナリオは語られていない。なぜこれほどの借金を抱えながら、危機が表面化しないのか。そこには、他国とは異なる日本特有の構造がある。※本稿は、ファンドマネージャーの堀井正孝『経済はお金から学べ』（SBクリエイティブ）の一部を抜粋・編集したものです。

巨額の財政赤字を抱えながら

なぜかデフォルトしない日本

日本の普通国債の残高は、2025年度で約1129兆円になる見込みです。また、日本の借金依存度（編集部注／GDP規模に対する債務の残高）は、不本意ながら、世界でも突出しています。今の日本は、自他共に認める借金大国です。そして、財政赤字国でもあります。

財政赤字といえば、ギリシャ、英国、米国など、日本よりも景気が良さそうに思われた国々で、慌てふためくニュースが報道されたのを覚えていますか。

ギリシャでは、2009年10月、政権交代をきっかけに、旧政府が巨額の債務を隠蔽していたことが発覚しました。実は、超が付くほどの財政赤字だったことがバレてしまったのです。ギリシャの国としての信用は失墜し、ギリシャ国債利回りが急騰（価格は暴落）したのが「ギリシャショック」です。

ギリシャショックは、「ユーロ危機」に発展します。イタリアやスペインなどで、ユーロ圏の国債が暴落し、財政赤字が拡大、信用不安の連鎖が起こりました。

英国では、2022年9月、国債、通貨、株式が同時に売られるトリプル安に見舞われました。これが「トラス・ショック」です。当時のトラス政権による大規模減税策の発表がきっかけでした。政策自体は良かったのですが、その財源は、国債の発行であることが判明しました。

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