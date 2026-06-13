『Michael／マイケル』ジャファー・ジャクソン、マイケル役決定を家族に1年近く隠し通す
“キング・オブ・ポップ”誕生を描く『Michael／マイケル』がついに公開された。マイケル・ジャクソン役を演じる実の甥ジャファー・ジャクソンは、叔父役に抜てきされたことを、母親を含めて家族に1年も秘密にしていたそうだ。
【写真】“マイケル”として完全になりきるジャファー・ジャクソン
本作のアメリカ公開に合わせて行われたInterview誌のインタビューで、ジャファーは母のアレハンドラ・ジェネビーブ・オアジアザが撮影現場を訪問したエピソードを振り返った。「一度セットに呼んだけれど、母は何のことだか何も分かっていませんでした。準備期間中も、1年間ずっと母には何も言わなかったんです」と明かした。
インタビュアーを務めた共演のマイルズ・テラーが「どういう意味？ 抜てきされた時も、彼女に伝えなかったの？」と驚くと、ジャファーは「何も伝えませんでした。丸1年、家族の誰も知りませんでした。落ち着いて話せるようになるまで、ずっと秘密にしていました」と反応。自分で納得できるまで、家族にマイケルを演じることを話したくなかったという。
サプライズで知らされた母の反応はどうだっのかというと、「スクリーンで観た時、母は本当に驚いていました」とのこと。「そこに映るのが僕だとは、結びつかなかったんです。とても感動したようです」と語った。
これが映画デビューとなるジャファーは、9人きょうだいの第7子だったマイケルの兄で、ジャクソン5のメンバーでもあるジャーメイン・ジャクソンの息子。ジャーメインとアレハンドラは1995年に結婚し、1996年7月にジャファーをもうけた後、2003年に離婚している。
12歳から歌とダンスを始めた彼は、サム・クックやマーヴィン・ゲイなどのカバー曲やオリジナル曲を披露しており、2019年にはデビューシングル「Got Me Singing」をリリース。演技は本作『Michael／マイケル』が初めてだが、これまでもリアリティ番組『The Jacksons： Next Generation（原題）』（2015）や、ティト・ジャクソンのミュージックビデオ「Love One Another」（2021）に出演したことがある。
2023年1月にマイケル役決定が発表されると、ジャファーは自身のインスタグラムで、マイケルにふんしたモノクロ写真を公開。「叔父マイケルの物語に息を吹き込むことを光栄に思います。世界中のファンの皆様、近くお会いしましょう」と綴っていた。
アントワーン・フークア監督がメガホンを取る『Michael／マイケル』は、ジャファーとマイルズのほか、マイケルの父でマネージャーのジョー・ジャクソン役のコールマン・ドミンゴや、母キャサリン役のニア・ロング、ローラ・ハリアーらが出演する。
映画『Michael／マイケル』は公開中。
【写真】“マイケル”として完全になりきるジャファー・ジャクソン
本作のアメリカ公開に合わせて行われたInterview誌のインタビューで、ジャファーは母のアレハンドラ・ジェネビーブ・オアジアザが撮影現場を訪問したエピソードを振り返った。「一度セットに呼んだけれど、母は何のことだか何も分かっていませんでした。準備期間中も、1年間ずっと母には何も言わなかったんです」と明かした。
サプライズで知らされた母の反応はどうだっのかというと、「スクリーンで観た時、母は本当に驚いていました」とのこと。「そこに映るのが僕だとは、結びつかなかったんです。とても感動したようです」と語った。
これが映画デビューとなるジャファーは、9人きょうだいの第7子だったマイケルの兄で、ジャクソン5のメンバーでもあるジャーメイン・ジャクソンの息子。ジャーメインとアレハンドラは1995年に結婚し、1996年7月にジャファーをもうけた後、2003年に離婚している。
12歳から歌とダンスを始めた彼は、サム・クックやマーヴィン・ゲイなどのカバー曲やオリジナル曲を披露しており、2019年にはデビューシングル「Got Me Singing」をリリース。演技は本作『Michael／マイケル』が初めてだが、これまでもリアリティ番組『The Jacksons： Next Generation（原題）』（2015）や、ティト・ジャクソンのミュージックビデオ「Love One Another」（2021）に出演したことがある。
2023年1月にマイケル役決定が発表されると、ジャファーは自身のインスタグラムで、マイケルにふんしたモノクロ写真を公開。「叔父マイケルの物語に息を吹き込むことを光栄に思います。世界中のファンの皆様、近くお会いしましょう」と綴っていた。
アントワーン・フークア監督がメガホンを取る『Michael／マイケル』は、ジャファーとマイルズのほか、マイケルの父でマネージャーのジョー・ジャクソン役のコールマン・ドミンゴや、母キャサリン役のニア・ロング、ローラ・ハリアーらが出演する。
映画『Michael／マイケル』は公開中。