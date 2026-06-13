“パーフェクトアイドル”中島健人、BOYNEXTDOOR冠番組に“降臨” ライフハックチャレンジに挑戦
歌手・俳優の中島健人が、6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの日本初・冠トークバラエティ『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（日本テレビ 毎週土曜 後2：30〜※全8回）の最終回（20日放送）にゲスト出演することが12日、発表された。
【番組カット】頼れるお兄ちゃんに！テサンに教えてあげる中島健人
2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォーマンスで人気を集めている。
同番組は、BOYNEXTDOORの6人が集う“トモダチベース”にアーティストや俳優などさまざまなゲストが登場。BOYNEXTDOORとゲストが一緒に遊び、語り合い、番組が終わる頃には“トモダチ”に。BOYNEXTDOORの“オトモダチ作り”に寄り添う、オリジナリティあふれるトークバラエティ番組となる。ゲストとの会話の中で垣間見える、BOYNEXTDOORメンバーの自然体な素顔もポイントとなる。
最終回には、正真正銘のパーフェクトアイドル・中島が登場。スタジオでは、中島が持ってきたご褒美スイーツをかけて、日常生活に役立つ技を実践し、ライフハックチャレンジ企画に挑戦する。初めて知った便利なライフハック技に中島とBOYNEXTDOORのメンバーが本気で取り組む。
さらに、番組内での貴重なダンスコラボにも一緒に挑戦する。
【番組カット】頼れるお兄ちゃんに！テサンに教えてあげる中島健人
2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォーマンスで人気を集めている。
最終回には、正真正銘のパーフェクトアイドル・中島が登場。スタジオでは、中島が持ってきたご褒美スイーツをかけて、日常生活に役立つ技を実践し、ライフハックチャレンジ企画に挑戦する。初めて知った便利なライフハック技に中島とBOYNEXTDOORのメンバーが本気で取り組む。
さらに、番組内での貴重なダンスコラボにも一緒に挑戦する。