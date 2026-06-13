「若返ってないか⁉」向井康二、後輩との“新旧おそ松”ツーショット！ 「4年前と変わって無さすぎ」
Snow Manの向井康二さんは6月13日、自身のInstagramを更新。後輩との“新旧おそ松”ツーショットを披露しました。
【写真】向井康二、“新旧おそ松”ショット！
この投稿にコメントでは「新旧おそ松かわえ〜〜」「めっちゃ可愛い」「新旧最高すぎたよ〜」「こーじ若返ってないか⁉」「4年前と変わって無さすぎて」「なんかもはや微笑ましいわw」「2人が兄弟みたいでめちゃくちゃ可愛いです」「エモすぎて泣ける〜！」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】向井康二、“新旧おそ松”ショット！
「こーじ若返ってないか⁉」向井さんは赤い丸の絵文字を2つ添えて、1枚の写真を投稿。赤いパーカーに黒髪ぱっつん前髪のヘアスタイルがトレードマークのおそ松さん姿の向井さんが、同じくおそ松さんの姿をした、男性アイドルグループ・Aぇ! groupの末澤誠也さんをおぶったツーショットを披露しています。
人気映画第2弾『おそ松さん』が公開中！2022年にSnow Man主演で公開された人気アニメの実写化映画『おそ松さん』で長男・おそ松役を演じた向井さん。12日に公開された第2弾となる映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』では後輩グループ・Aぇ! groupが主演を務め、長男・おそ松役を末澤誠也さんが担当。「旧・おそ松」として登場する向井さんとの新旧おそ松の共演に注目が集まっています。
(文:福島 ゆき)