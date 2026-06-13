「過去最強レベル」「層も厚い」アメリカが強い！ パラグアイ戦４発快勝に驚きの声「予想の５倍は強い」「自国開催のパワーとんでもねえ」【W杯】
現地６月13日に開催された北中米ワールドカップのグループD第１節で、ホスト国のアメリカがパラグアイとロサンゼルス・スタジアムで対戦した。
立ち上がりからゲームの主導権を握ったアメリカは、開始７分に相手のオウンゴールで先制したなか、31分にはフォラリン・バロガンのゴールで追加点を奪取。さらに45＋５分にもバロガンがネットを揺らして、前半だけで３点をリードする。
後半に入って73分に１点を返されたものの、90＋８分にジョバンニ・レイナがダメ押し弾をゲット。４−１の完勝を飾った。
そんなアメリカの強さに対して、SNS上では「しっかり組織化されたいいチーム」「めっちゃ強かったな」「層も厚い」「予想の５倍は強い」「圧倒的」「いいところまでいきそう」「仕上がってるな」「過去最強レベル」「ダークホースになりそう」「自国開催のパワーとんでもねえ」といった声があがっている。
白星スタートを切ったアメリカは次節、19日にオーストラリアと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】南野拓実の同僚FWが圧巻の２発！
立ち上がりからゲームの主導権を握ったアメリカは、開始７分に相手のオウンゴールで先制したなか、31分にはフォラリン・バロガンのゴールで追加点を奪取。さらに45＋５分にもバロガンがネットを揺らして、前半だけで３点をリードする。
後半に入って73分に１点を返されたものの、90＋８分にジョバンニ・レイナがダメ押し弾をゲット。４−１の完勝を飾った。
そんなアメリカの強さに対して、SNS上では「しっかり組織化されたいいチーム」「めっちゃ強かったな」「層も厚い」「予想の５倍は強い」「圧倒的」「いいところまでいきそう」「仕上がってるな」「過去最強レベル」「ダークホースになりそう」「自国開催のパワーとんでもねえ」といった声があがっている。
白星スタートを切ったアメリカは次節、19日にオーストラリアと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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