『仮面ライダーゼッツ』第39話「裁く」、復活のドォーンとゼッツが激突！
今井竜太郎が主演を務める、『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）の第39話「裁く」が、あす6月14日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】パニッシュが暴走する！ 第39話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
■第39話「裁く」あらすじ
消失したコード：ソムニアのカプセムが原因と思われるブラックケースが発生した。ゼロ（川平慈英）の指令を受け、莫（今井）はカプセムの回収を急ぐ。
融合したナイトメアが体内で覚醒したジーク（天野浩成）が復活した。カプセムを奪ったのもジークか!? 莫はゼッツに変身、ドォーンと激突する！
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。
【動画】パニッシュが暴走する！ 第39話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
消失したコード：ソムニアのカプセムが原因と思われるブラックケースが発生した。ゼロ（川平慈英）の指令を受け、莫（今井）はカプセムの回収を急ぐ。
融合したナイトメアが体内で覚醒したジーク（天野浩成）が復活した。カプセムを奪ったのもジークか!? 莫はゼッツに変身、ドォーンと激突する！
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。