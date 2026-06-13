今年2回目のリアルオークション開催

日本で唯一のコレクターズカーオークションを精力的に開催するのが、ビンゴ・グループの『BHオークション』だ。

【画像】BHオークション東京出品予定、全60アイテムを紹介！そして日本を代表する名車『トヨタ2000GT』と伝説の『ポルシェ935K3/80』 全136枚

そんな彼らによる今年2回目のリアルオークション『BHオークション東京06.21 atシティ・サーキット東京ベイ』が、6月20〜21日に東京お台場で開催される。



『BHオークション東京06.21 atシティ・サーキット東京ベイ』が、6月20〜21日に開催。 BHオークション

今回のハイライトはローマイレージ（低走行距離）のアイテムカーが用意されることと、日本のスーパーカー文化を牽引し続ける伝説のスペシャルショップ『三浦商事』の協力によりフェラーリ・パーツなどの17点が、0円スタートのチャリティロットとして出品されることだ。

ローマイレージのアイテムカーに注目

今回のオークションにはローマイレージ（低走行距離）のアイテムカーが用意される。

走行わずか331kmのフェラーリ599GTO、人気のフェラーリ458スペチアーレは走行1916km、全世界500台/日本に70台導入のアルファ・ロメオ8Cコンペティツィオーネは走行2182km、ポルシェ928の最終型となるGTSは、室内保管され走行距離9571kmの三和モノを用意。



走行わずか331kmのフェラーリ599GTOなど、ローマイレージのアイテムカーを用意。 BHオークション

このほか人気上昇中のフェラーリF355ベルリッタは走行1.7万kmの低走行車や、走行1092kmでフルノーマルのホンダS2000が並ぶ。

三浦商事によるレアイテムはチャリティロット

三浦商事の協力によるチャリティロットには、フェラーリF50と288GTO、テスタロッサのステアリングホイールに加え、ドライビングランプ、ボディカバーなどを出品。

注目したいのは、同店代表の三浦氏自身がエキゾーストサウンドにこだわって製作したというフェラーリF50用のワンオフマフラーだ。F1直系のF50をより官能的なサウンドにしてくれる逸品といえる。



エキゾーストサウンドにこだわって製作したというフェラーリF50用のワンオフマフラー。 BHオークション

これらのチャリティロットは、売り上げから手数料を引いた全額が、『社会福祉法人 読売光と愛の事業団』に寄付され、子供育成支援、被災者支援に役立てられる。

幅広い年代の国内外コレクタブルカーを用意

今回のオークションにはトヨタ2000GTやマツダ・コスモ・スポーツ、日産スカイラインGT-R50イタルデザインなど日本が世界に誇る国産名車も登場。

さらに、シングルナンバーのホンダSM600、ロータス・タイプ31フォーミュラ3など歴史的な背景を持つ個体も並ぶ。



日本が世界に誇る国産名車、『トヨタ2000GT』なども登場。 BHオークション

2026年の最新モデルとなるマクラーレン750S MCL38セレブレーション・エディションと、ポルシェ911スピリット70といった限定モデルも姿を見せる。

このほか810ブルーバードSSSやコロナ・マークII GSS、RB25DEを積むS31フェアレディZ、SA22CサバンナRX-7などのマニアックな国産旧車も並ぶ。

さらには往年の憧れの存在だったモーターサイクルや、メモラビリアを含め60点が出品される。

オークション参加方法とスケジュール

オークションへの入札参加は、事前に利用規約を確認し、記入済みの入札者登録申請書を会場受付に持参すれば簡単に登録ができる。

当日会場での受付も可能だが、本人確認のため顔写真付きの身分証明書（免許証、パスポート、マイナンバーカードのいずれか）が必要となる。出品されるアイテムの詳細など、詳しくはBHオークションのホームページにて。

BHオークション東京06.21 atシティ・サーキット東京ベイ



出品されるアイテムの詳細など、詳しくは公式ホームページで確認できる。 BHオークション

日時：6月20日（土）11:00- プレビュー

6月21日（日）11:00- プレビュー／15:00 オークションスタート

場所：シティ・サーキット東京ベイ（東京都江東区青海丁目3-12）

ゆりかもめ青海駅直結／りんかい線東京テレポート駅徒歩4分