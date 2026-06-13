スティーブン・スピルバーグ監督の最新作『ディスクロージャー・デイ』が、2026年6月12日（現地時間）に米国公開を迎えた。これに先がけ、木曜日夜に実施されたプレビュー上映では興行収入650万ドルを記録。水曜日からの海外興行を含めた世界興収は1,250万ドルだという。

米によると、このプレビュー成績は『エイリアン：ロムルス』（2024）の650万ドルと同水準。『NOPE／ノープ』（2022）の640万ドルをわずかに上回り、『マーベルズ』（2023）の660万ドルにはわずかに届かなかった。

これら3作品の北米週末興収（3日間）は『エイリアン：ロムルス』が4,200万ドル、『NOPE／ノープ』が4,430万ドル、『マーベルズ』が4,610万ドル。したがって『ディスクロージャー・デイ』も事前の予測を上回り、オープニング興行収入4,000万ドルの好スタートとなることが期待されている。

また、スピルバーグ作品はオープニング成績よりもその後の持続力が強い傾向にある。『ジュラシック・パーク』（1993）は北米初動成績4,702万ドルに対し、最終興収は3億5,706万ドルなので約7.6倍。トム・クルーズ主演『マイノリティ・リポート』（2002）は初動3,567万ドルに対して最終1億3,207万ドル（約3.7倍）、『A.I.』（2001）は初動2,935万ドルに対して最終7,861万ドル（約2.7倍）だ。

現時点で『ディスクロージャー・デイ』に近い例とみられるのは『レディ・プレイヤー1』（2018）で、初動成績4,176万ドルに対して北米興収1億3,769万ドル（約3.3倍）。かたやライトな冒険エンターテインメント、かたやスピルバーグ異色のSFスリラーという違いは、興行面にいかなる影響を与えるか。

Rotten Tomatoesでは批評家スコア82%・観客スコアも74%と、反応がやや分かれつつあるのも本作の特徴。口コミやリピーターも興行を左右する大きな要素だけに、評価面からここからどう動くかにも注目だ。製作費は1億1,500万ドル。

映画『ディスクロージャー・デイ』は2026年10月1日（木）全国公開。

Source: Deadline (, )