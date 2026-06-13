“美しすぎる漫画家”穂波あみ、豊満ボディ披露 『ヤングアニマル』表紙＆巻頭グラビア
ほみなみあ名義で「ウルトラジャンプ」にて『義母の愛はママならないっ！』を連載中の“美しすぎる漫画家”で知られる穂波あみが、12日発売の『ヤングアニマル』12号の表紙と巻頭グラビアに登場した。漫画家、グラビアモデルとして活動する新世代の二刀流タレントとして存在感を高める中、同誌で魅力を存分に披露している。
【写真】親しみやすさと華やかさを兼ね備えた穂波あみ
穂波は、ほみなみあ名義で『ウルトラジャンプ』にて『義母の愛はママならないっ！』を連載中。漫画家として活動する一方、グラビアやイラストレーター、コスプレイヤーとしても活躍しており、多彩な才能で支持を集めている。
今回の『ヤングアニマル』では、表紙と巻頭グラビアを担当。誌面では、親しみやすさと華やかさを兼ね備えた魅力を披露し、特別付録として両面クリアファイルも用意された。
東京都出身の穂波は、身長160センチ、B85・W60・H92のスタイルの持ち主。趣味はイラスト、ゲーム、コスプレで、特技には絶対音感と英語を挙げている。
また、同号の巻末グラビアには小日向ななせが初登場。透明感あふれる笑顔と抜群のスタイルを披露し、誌面を彩っている。
【写真】親しみやすさと華やかさを兼ね備えた穂波あみ
穂波は、ほみなみあ名義で『ウルトラジャンプ』にて『義母の愛はママならないっ！』を連載中。漫画家として活動する一方、グラビアやイラストレーター、コスプレイヤーとしても活躍しており、多彩な才能で支持を集めている。
東京都出身の穂波は、身長160センチ、B85・W60・H92のスタイルの持ち主。趣味はイラスト、ゲーム、コスプレで、特技には絶対音感と英語を挙げている。
また、同号の巻末グラビアには小日向ななせが初登場。透明感あふれる笑顔と抜群のスタイルを披露し、誌面を彩っている。