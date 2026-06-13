　●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】

　　※6月12日終値の6月5日終値に対する下落率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,315銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 下落率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <7220> 武蔵精密　　　東証Ｐ　　-40.4　　4885　 量産体制確立への見極め必要として国内証券では格下げ
２. <3687> Ｆスターズ　　東証Ｐ　　-39.1　　2212　 量子コンピューター関連
３. <6597> ＨＰＣシス　　東証Ｇ　　-35.3　　4280　 人工知能関連
４. <1436> グリーンエナ　東証Ｇ　　-32.6　　1193　 今期は営業益２２％増を計画も増益率鈍化で物足りなさを意識
５. <6619> ＷＳＣＯＰＥ　東証Ｐ　　-32.4 　　207　 ２～４月期最終赤字
６. <8254> さいか屋　　　東証Ｓ　　-29.6 　　240　
７. <6659> メディアＬ　　東証Ｓ　　-29.1　　　56　
８. <153A> カウリス　　　東証Ｇ　　-28.8　　1190　 サイバーセキュリティ関連
９. <2962> テクニスコ　　東証Ｓ　　-27.5 　　974　 半導体関連
10. <3803> イメージ情報　東証Ｇ　　-27.4 　　426　
11. <3915> テラスカイ　　東証Ｐ　　-27.1　　2461　 量子コンピューター関連
12. <6072> 地盤ＨＤ　　　東証Ｓ　　-26.8　　1136　 新規事業の先行き不透明感で過度な期待感後退も
13. <6775> ＴＢグループ　東証Ｓ　　-26.6 　　116　 第三者割当による新株および新株予約権の発行を発表
14. <6838> 多摩川ＨＤ　　東証Ｓ　　-24.9　　1795　 半導体製造装置関連
15. <3907> シリコンスタ　東証Ｓ　　-24.7 　　930　
16. <6840> ＡＫＩＢＡ　　東証Ｓ　　-23.9 　　768　 半導体関連
17. <6327> 北川精機　　　東証Ｓ　　-23.5　　3045　 宇宙開発関連
18. <2323> ｆｏｎｆｕｎ　東証Ｓ　　-23.5 　　290　 サイバーセキュリティ関連
19. <6969> 松尾電　　　　東証Ｓ　　-23.2　　1500　 宇宙開発関連
20. <3858> ユビＡＩ　　　東証Ｓ　　-23.1 　　297　 サイバーセキュリティ関連
21. <5032> エニーカラー　東証Ｐ　　-22.7　　2265　 今期の減益見通しをネガティブ視
22. <6666> リバーエレク　東証Ｓ　　-22.5 　　952　 データセンター関連
23. <6864> エヌエフＨＤ　東証Ｓ　　-22.1　　1853　 蓄電池関連
24. <3070> ジェリビンズ　東証Ｇ　　-22.0　　　71　 27年1月期第1四半期業績を発表も、不正な送金指示に起因する資金流出事案が発生
25. <4165> プレイド　　　東証Ｇ　　-21.8 　　495　 生成AI関連
26. <241A> ＲＯＸＸ　　　東証Ｇ　　-20.8 　　441　 人工知能関連
27. <7779> サイバダイン　東証Ｇ　　-20.8 　　270　 フィジカルAI関連
28. <4487> スペースマ　　東証Ｇ　　-20.8 　　213　
29. <4026> 神島化　　　　東証Ｓ　　-20.7　　1544　 宇宙開発関連
30. <7713> シグマ光機　　東証Ｓ　　-20.4　　2035　 半導体製造装置関連
31. <6614> シキノＨＴ　　東証Ｓ　　-20.2 　　764　 半導体製造装置関連
32. <4170> カイゼン　　　東証Ｇ　　-20.2 　　103　 人工知能関連
33. <9238> バリューＣ　　東証Ｇ　　-20.1 　　390　
34. <4011> ヘッドウォ　　東証Ｇ　　-19.9　　1923　 人工知能関連
35. <3168> ＭＥＲＦ　　　東証Ｓ　　-19.7　　1314　
36. <7777> ３ＤＭ　　　　東証Ｇ　　-19.5 　　359　 今期経常は59％減益へ
37. <5985> サンコール　　東証Ｓ　　-18.8　　1381　 電気自動車関連
38. <3185> 夢展望　　　　東証Ｇ　　-18.8 　　143　
39. <6584> 三桜工　　　　東証Ｐ　　-18.5 　　918　 全固体電池関連
40. <6245> ヒラノテク　　東証Ｓ　　-18.5　　1775　 電気自動車関連
41. <7095> マクビープラ　東証Ｐ　　-18.1 　　979　 ２７年４月期も営業減益へ
42. <6779> 日電波　　　　東証Ｐ　　-18.1　　3815　 データセンター関連
43. <5805> ＳＷＣＣ　　　東証Ｐ　　-18.0 　12190　 データセンター関連
44. <5998> アドバネクス　東証Ｓ　　-17.9　　2470　
45. <5031> モイ　　　　　東証Ｇ　　-17.9 　　377　 ２～４月期営業益は１９％増も計画に届かず嫌気
46. <3664> ＷＩＺＥ　　　東証Ｇ　　-17.9　　　23　
47. <2667> イメージワン　東証Ｓ　　-17.4 　　123　 ドローン関連
48. <6524> 湖北工業　　　東証Ｓ　　-17.3　　5290　 電気自動車関連
49. <268A> リガクＨＤ　　東証Ｐ　　-17.3　　2513　 半導体製造装置関連
50. <6616> ＴＯＲＥＸ　　東証Ｐ　　-17.3　　2274　 半導体関連

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