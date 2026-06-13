週間ランキング【値下がり率】 (6月12日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※6月12日終値の6月5日終値に対する下落率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,315銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 下落率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <7220> 武蔵精密 東証Ｐ -40.4 4885 量産体制確立への見極め必要として国内証券では格下げ
２. <3687> Ｆスターズ 東証Ｐ -39.1 2212 量子コンピューター関連
３. <6597> ＨＰＣシス 東証Ｇ -35.3 4280 人工知能関連
４. <1436> グリーンエナ 東証Ｇ -32.6 1193 今期は営業益２２％増を計画も増益率鈍化で物足りなさを意識
５. <6619> ＷＳＣＯＰＥ 東証Ｐ -32.4 207 ２～４月期最終赤字
６. <8254> さいか屋 東証Ｓ -29.6 240
７. <6659> メディアＬ 東証Ｓ -29.1 56
８. <153A> カウリス 東証Ｇ -28.8 1190 サイバーセキュリティ関連
９. <2962> テクニスコ 東証Ｓ -27.5 974 半導体関連
10. <3803> イメージ情報 東証Ｇ -27.4 426
11. <3915> テラスカイ 東証Ｐ -27.1 2461 量子コンピューター関連
12. <6072> 地盤ＨＤ 東証Ｓ -26.8 1136 新規事業の先行き不透明感で過度な期待感後退も
13. <6775> ＴＢグループ 東証Ｓ -26.6 116 第三者割当による新株および新株予約権の発行を発表
14. <6838> 多摩川ＨＤ 東証Ｓ -24.9 1795 半導体製造装置関連
15. <3907> シリコンスタ 東証Ｓ -24.7 930
16. <6840> ＡＫＩＢＡ 東証Ｓ -23.9 768 半導体関連
17. <6327> 北川精機 東証Ｓ -23.5 3045 宇宙開発関連
18. <2323> ｆｏｎｆｕｎ 東証Ｓ -23.5 290 サイバーセキュリティ関連
19. <6969> 松尾電 東証Ｓ -23.2 1500 宇宙開発関連
20. <3858> ユビＡＩ 東証Ｓ -23.1 297 サイバーセキュリティ関連
21. <5032> エニーカラー 東証Ｐ -22.7 2265 今期の減益見通しをネガティブ視
22. <6666> リバーエレク 東証Ｓ -22.5 952 データセンター関連
23. <6864> エヌエフＨＤ 東証Ｓ -22.1 1853 蓄電池関連
24. <3070> ジェリビンズ 東証Ｇ -22.0 71 27年1月期第1四半期業績を発表も、不正な送金指示に起因する資金流出事案が発生
25. <4165> プレイド 東証Ｇ -21.8 495 生成AI関連
26. <241A> ＲＯＸＸ 東証Ｇ -20.8 441 人工知能関連
27. <7779> サイバダイン 東証Ｇ -20.8 270 フィジカルAI関連
28. <4487> スペースマ 東証Ｇ -20.8 213
29. <4026> 神島化 東証Ｓ -20.7 1544 宇宙開発関連
30. <7713> シグマ光機 東証Ｓ -20.4 2035 半導体製造装置関連
31. <6614> シキノＨＴ 東証Ｓ -20.2 764 半導体製造装置関連
32. <4170> カイゼン 東証Ｇ -20.2 103 人工知能関連
33. <9238> バリューＣ 東証Ｇ -20.1 390
34. <4011> ヘッドウォ 東証Ｇ -19.9 1923 人工知能関連
35. <3168> ＭＥＲＦ 東証Ｓ -19.7 1314
36. <7777> ３ＤＭ 東証Ｇ -19.5 359 今期経常は59％減益へ
37. <5985> サンコール 東証Ｓ -18.8 1381 電気自動車関連
38. <3185> 夢展望 東証Ｇ -18.8 143
39. <6584> 三桜工 東証Ｐ -18.5 918 全固体電池関連
40. <6245> ヒラノテク 東証Ｓ -18.5 1775 電気自動車関連
41. <7095> マクビープラ 東証Ｐ -18.1 979 ２７年４月期も営業減益へ
42. <6779> 日電波 東証Ｐ -18.1 3815 データセンター関連
43. <5805> ＳＷＣＣ 東証Ｐ -18.0 12190 データセンター関連
44. <5998> アドバネクス 東証Ｓ -17.9 2470
45. <5031> モイ 東証Ｇ -17.9 377 ２～４月期営業益は１９％増も計画に届かず嫌気
46. <3664> ＷＩＺＥ 東証Ｇ -17.9 23
47. <2667> イメージワン 東証Ｓ -17.4 123 ドローン関連
48. <6524> 湖北工業 東証Ｓ -17.3 5290 電気自動車関連
49. <268A> リガクＨＤ 東証Ｐ -17.3 2513 半導体製造装置関連
50. <6616> ＴＯＲＥＸ 東証Ｐ -17.3 2274 半導体関連
株探ニュース
※6月12日終値の6月5日終値に対する下落率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,315銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 下落率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <7220> 武蔵精密 東証Ｐ -40.4 4885 量産体制確立への見極め必要として国内証券では格下げ
２. <3687> Ｆスターズ 東証Ｐ -39.1 2212 量子コンピューター関連
３. <6597> ＨＰＣシス 東証Ｇ -35.3 4280 人工知能関連
４. <1436> グリーンエナ 東証Ｇ -32.6 1193 今期は営業益２２％増を計画も増益率鈍化で物足りなさを意識
５. <6619> ＷＳＣＯＰＥ 東証Ｐ -32.4 207 ２～４月期最終赤字
６. <8254> さいか屋 東証Ｓ -29.6 240
７. <6659> メディアＬ 東証Ｓ -29.1 56
８. <153A> カウリス 東証Ｇ -28.8 1190 サイバーセキュリティ関連
９. <2962> テクニスコ 東証Ｓ -27.5 974 半導体関連
10. <3803> イメージ情報 東証Ｇ -27.4 426
11. <3915> テラスカイ 東証Ｐ -27.1 2461 量子コンピューター関連
12. <6072> 地盤ＨＤ 東証Ｓ -26.8 1136 新規事業の先行き不透明感で過度な期待感後退も
13. <6775> ＴＢグループ 東証Ｓ -26.6 116 第三者割当による新株および新株予約権の発行を発表
14. <6838> 多摩川ＨＤ 東証Ｓ -24.9 1795 半導体製造装置関連
15. <3907> シリコンスタ 東証Ｓ -24.7 930
16. <6840> ＡＫＩＢＡ 東証Ｓ -23.9 768 半導体関連
17. <6327> 北川精機 東証Ｓ -23.5 3045 宇宙開発関連
18. <2323> ｆｏｎｆｕｎ 東証Ｓ -23.5 290 サイバーセキュリティ関連
19. <6969> 松尾電 東証Ｓ -23.2 1500 宇宙開発関連
20. <3858> ユビＡＩ 東証Ｓ -23.1 297 サイバーセキュリティ関連
21. <5032> エニーカラー 東証Ｐ -22.7 2265 今期の減益見通しをネガティブ視
22. <6666> リバーエレク 東証Ｓ -22.5 952 データセンター関連
23. <6864> エヌエフＨＤ 東証Ｓ -22.1 1853 蓄電池関連
24. <3070> ジェリビンズ 東証Ｇ -22.0 71 27年1月期第1四半期業績を発表も、不正な送金指示に起因する資金流出事案が発生
25. <4165> プレイド 東証Ｇ -21.8 495 生成AI関連
26. <241A> ＲＯＸＸ 東証Ｇ -20.8 441 人工知能関連
27. <7779> サイバダイン 東証Ｇ -20.8 270 フィジカルAI関連
28. <4487> スペースマ 東証Ｇ -20.8 213
29. <4026> 神島化 東証Ｓ -20.7 1544 宇宙開発関連
30. <7713> シグマ光機 東証Ｓ -20.4 2035 半導体製造装置関連
31. <6614> シキノＨＴ 東証Ｓ -20.2 764 半導体製造装置関連
32. <4170> カイゼン 東証Ｇ -20.2 103 人工知能関連
33. <9238> バリューＣ 東証Ｇ -20.1 390
34. <4011> ヘッドウォ 東証Ｇ -19.9 1923 人工知能関連
35. <3168> ＭＥＲＦ 東証Ｓ -19.7 1314
36. <7777> ３ＤＭ 東証Ｇ -19.5 359 今期経常は59％減益へ
37. <5985> サンコール 東証Ｓ -18.8 1381 電気自動車関連
38. <3185> 夢展望 東証Ｇ -18.8 143
39. <6584> 三桜工 東証Ｐ -18.5 918 全固体電池関連
40. <6245> ヒラノテク 東証Ｓ -18.5 1775 電気自動車関連
41. <7095> マクビープラ 東証Ｐ -18.1 979 ２７年４月期も営業減益へ
42. <6779> 日電波 東証Ｐ -18.1 3815 データセンター関連
43. <5805> ＳＷＣＣ 東証Ｐ -18.0 12190 データセンター関連
44. <5998> アドバネクス 東証Ｓ -17.9 2470
45. <5031> モイ 東証Ｇ -17.9 377 ２～４月期営業益は１９％増も計画に届かず嫌気
46. <3664> ＷＩＺＥ 東証Ｇ -17.9 23
47. <2667> イメージワン 東証Ｓ -17.4 123 ドローン関連
48. <6524> 湖北工業 東証Ｓ -17.3 5290 電気自動車関連
49. <268A> リガクＨＤ 東証Ｐ -17.3 2513 半導体製造装置関連
50. <6616> ＴＯＲＥＸ 東証Ｐ -17.3 2274 半導体関連
株探ニュース