　13日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比19ポイント安の707ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

909.32ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
868.15ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
826.97ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
785.80ポイント　　25日移動平均
770.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
770.00ポイント　　一目均衡表・基準線
768.87ポイント　　75日移動平均
753.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
744.63ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
739.52ポイント　　200日移動平均
732.00ポイント　　一目均衡表・転換線
724.49ポイント　　12日東証グロース市場250指数現物終値
724.00ポイント　　5日移動平均
707.00ポイント　　13日夜間取引終値
703.45ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
662.28ポイント　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース