13日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比19ポイント安の707ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



909.32ポイント ボリンジャーバンド3σ

868.15ポイント ボリンジャーバンド2σ

826.97ポイント ボリンジャーバンド1σ

785.80ポイント 25日移動平均

770.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

770.00ポイント 一目均衡表・基準線

768.87ポイント 75日移動平均

753.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

744.63ポイント ボリンジャーバンド-1σ

739.52ポイント 200日移動平均

732.00ポイント 一目均衡表・転換線

724.49ポイント 12日東証グロース市場250指数現物終値

724.00ポイント 5日移動平均

707.00ポイント 13日夜間取引終値

703.45ポイント ボリンジャーバンド2σ

662.28ポイント ボリンジャーバンド3σ



株探ニュース