グロース先物テクニカルポイント（13日夜間取引終了時点）
13日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比19ポイント安の707ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
909.32ポイント ボリンジャーバンド3σ
868.15ポイント ボリンジャーバンド2σ
826.97ポイント ボリンジャーバンド1σ
785.80ポイント 25日移動平均
770.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
770.00ポイント 一目均衡表・基準線
768.87ポイント 75日移動平均
753.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
744.63ポイント ボリンジャーバンド-1σ
739.52ポイント 200日移動平均
732.00ポイント 一目均衡表・転換線
724.49ポイント 12日東証グロース市場250指数現物終値
724.00ポイント 5日移動平均
707.00ポイント 13日夜間取引終値
703.45ポイント ボリンジャーバンド2σ
662.28ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
909.32ポイント ボリンジャーバンド3σ
868.15ポイント ボリンジャーバンド2σ
826.97ポイント ボリンジャーバンド1σ
785.80ポイント 25日移動平均
770.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
770.00ポイント 一目均衡表・基準線
768.87ポイント 75日移動平均
753.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
744.63ポイント ボリンジャーバンド-1σ
739.52ポイント 200日移動平均
732.00ポイント 一目均衡表・転換線
724.49ポイント 12日東証グロース市場250指数現物終値
724.00ポイント 5日移動平均
707.00ポイント 13日夜間取引終値
703.45ポイント ボリンジャーバンド2σ
662.28ポイント ボリンジャーバンド3σ
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