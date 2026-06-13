会社員の月光もりあさんの漫画「嫁が覚醒する日」がインスタグラムで投稿されて以来、4万1000以上の「いいね」を集めて話題に。

【漫画】本編を読む

普段はあまり家事をしない妻が、数年に一度、テキパキと家事をこなす日があります。見慣れない光景に違和感を覚える夫でしたが、そんな妻の行動にはある明確な理由が…という内容で、読者からは「気持ち分かる〜」「うちとまったく同じ状況で笑った」「頑張った奥さんを褒めてあげて！」などの声が上がりました。

数年に一度訪れる“本気モード”

月光もりあさんは、インスタグラムで作品を発表しています。2025年には「俺の人生を変えた育児」（主婦と生活社）を出版しました。月光もりあさんに、作品の反響や最近の活動について、お話を聞きました。

Q.この漫画作品は多くの方々に読まれましたが、反響はいかがでしたか。

月光もりあさん「『分かる〜』『確かにそれはそうなる』など、共感の声が多かったですね」

Q.普段とはまったく違う奥さまの行動を見たとき、どのように感じましたか。

月光もりあさん「めちゃくちゃ笑いました」

Q.お母さまが帰った後、部屋やキッチンはどのようになりましたか。

月光もりあさん「すぐに汚くなります…」

Q.この作品を奥さまはご覧になりましたか。

月光もりあさん「見ていますが、特別コメントはなかったです」

Q.ちなみに、月光もりあさんのお母さまは、普段の奥さまの様子を知っているのでしょうか。

月光もりあさん「母も自分の漫画を読んでいるので、妻がズボラなことは知っています。家事の件に関しては、『ご飯は子どもがいるから作らないとダメよ』と言っていました。もちろん、嫌味とかではないです」

Q.その後、創作活動や取り上げるテーマに変化はありましたか。

月光もりあさん「『俺の人生を変えた育児』という書籍を発売しているので、ぜひ手に取ってもらえたらうれしいです」