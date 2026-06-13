デイリースポーツの記録担当がプロ野球のさまざまな記録をひもとく新企画「記録の向こう側」（随時掲載）がスタート。今回は「ドーム球場で初めて中止になった試合」を取り上げる。

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１９８８年に開場した東京ドーム。巨人と日本ハムのホームグラウンドとして、全天候型の球場として華々しくデビューした。オープン当時には、雨の日に東京ドームに「今日は雨ですが、試合はありますか」と不慣れなファンから頻繁に電話がかかったという笑い話も。ところが、ついにドームで中止という事態が起きた。

開場３年目の９０年８月１０日午前８時ごろ、ＪＲ新幹線は静岡付近で台風接近のため架線事故が起こり、上りが不通状態に。東京ドームでの巨人戦のため名古屋駅に集合していた中日ナインは、近くのホテルに移動し復旧を待った。代わりにバス２台が用意されたが、東名高速道路も一部不通との知らせが届く。落合博満、小松辰雄ら主力選手は大広間で高校野球を観戦し、時間をつぶした。

そして午後２時半ごろ、巨人側から中止の連絡が入った。チームは名古屋市内の練習場で軽く汗を流し、約２時間後にようやく東京へ出発。思わぬ事態に、星野仙一監督は「今年のドラゴンズは、それだけ力がないということや」とあきれ顔を浮かべた。疲れ果てて東京に着いた中日は、１１、１２日の巨人戦に連敗。なんともやるせない３日間となってしまった。（デイリースポーツ・高野 勲）

答え １９９０年８月１０日の巨人−中日戦