【Amazon：「PowerA ナノ・エンハンスド・ワイヤレスコントローラー for Nintendo Switch」セール】 セール期間：6月13日0時～6月26日23時45分

色:スプリングドリーム

Amazonにて、PowerAのゲーミングコントローラー「ナノ・エンハンスド・ワイヤレスコントローラー for Nintendo Switch」がセール価格で販売されている。セール期間は6月26日23時45分まで。

本製品は、コンパクトでありながらハイレベルなゲームプレイを実現する機能を搭載。Bluetoothワイヤレス接続、直感的な操作を可能にするモーションセンサー、最長20時間のゲームプレイが可能なバッテリーに加え、背面にある2つのアドバンスドゲーミングボタンはプレイ中でも素早くプログラムできるため、プレイスタイルに合ったゲームプレイを楽しめる。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【色:ブラック】